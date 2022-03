Lähes päivittäin saa lukea eri lähteistä, miten paha lääkäripula Suomessa on. 19.2. Turun Sanomissa oli lisäksi artikkeli, jossa kerrottiin, että Turussa alkaa kaksikielinen lääkärikoulutus, koska vielä pahempi pula erityisesti Varsinais-Suomessa on ruotsin kieltä osaavista lääkäreistä.

Tyttäreni on valmistumassa juuri Ruotsin lääketieteellisestä, mutta hän ei voi joidenkin byrokraattisten sääntöjen vuoksi tehdä 1,5 vuoden harjoittelujaksoaan valmistumisen jälkeen Suomessa muualla kuin Vaasassa tai Ahvenanmaalla.

Ruotsissa lääketieteelliseen on myös hyvin vaikea päästä. Tyttäreni haki sekä Turkuun että Tukholmaan ja Uppsalaan. Hän jäi Suomessa varasijalle, joten valitsi Ruotsin, kun pääsi sinne saman tien.

Ruotsissa opiskelu on hyvin rankkaa, eikä siellä ole varaa niin sanottuun hengailuun. Jokaisesta massiivisesta tentistä on päästävä läpi viimeistään kolmannella yrittämällä tai jos et pääse, lennät saman tien ulos yliopistosta. Näin on käynyt usealle tyttäreni kurssikaverillekin matkan varrella.

Siellä halutaan panostaa vain niihin, joita ala oikeasti kiinnostaa ja jotka ovat sitoutuneita siihen. Ja läpipääseminen edellyttää, että vastauksista keskimäärin 70 prosenttia on oikein.

Ruotsissa resurssit ovat aivan toista kuin Suomessa. Jokaisella opiskelijalla on myös niin sanottu omalääkäri eri klinikkaosioissa, joissa jokainen opiskelija pääsee itse tekemään kaikki toimenpiteet ynnä muut sellaiset. Suomessa käsittääkseni ryhmät ovat isoja, jolloin yksi tekee ja osa yrittää oppia katsomalla.

Käytännön opiskelu alkaa myös heti teorian rinnalla. Ruotsissa myös keskitytään paljon ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustilanteisiin potilaan kanssa.

Ruotsista valmistuu todella osaavia, sitoutuneita ja erinomaisia nuoria lääkäreitä. Tyttärenikin on saanut valtavan hyvää palautetta kesälääkäripesteistään Suomessa – paitsi työnantajilta myös potilailta. Nytkin tulevalle keväälle ja kesälle on jo monta työtarjousta odottamassa.

Kun lääkäripula on kova, niin eikö suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä voitaisi neuvotella siitä, että nämä suomalaiset tai jopa ruotsalaiset Ruotsissa opiskelleet lääkärit voisivat tehdä erikoistumisjaksot esimerkiksi Tyksissä ruotsinkielisten potilaiden parissa?

Näin saataisiin Varsinais-Suomeen kovasti kaivattua lääkäriresurssia lisää ja hyvin todennäköisesti estettäisiin myös se, että nämä nuoret jäisivät Vaasaan tai Ahvenanmaalle pysyvästi.

Tämän tyyppiset yhteistyömallit ovat juuri sellaisia, joista saisi konkreettista apua nopeallakin aikataululla, ja olisivat varmasti niin sanottuja win-win -tilanteita kaikille osapuolille. Toivonkin, että joku asiaa paremmin tunteva lääkärijohtaja ottaisi kantaa tähän kirjoitukseen sekä aloittaisi neuvottelut toteuttamisesta Ruotsin vastaavien yhteistyötahojen kanssa.

Minna