Uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen kirjoitti osuvasti (TS 24.2.) kaupungin tänä talvena jääkukkuloiksi muuttuneista linja-autopysäkeistä, veden ja jään vallassa olevista jalkakäytävistä sekä teiden montuista, joita ei vielä eilen ollut.

Jalankulusta on tullut liian jännittävää, ja moni on vähentänyt liikuntaansa hoitamattomien jalkakäytävien vuoksi. Jatkossa kärsijänä on kaupungin terveystoimi. Rahaa säästetään taskusta toiseen, ja terveydenhuollon menot saattavat olla kokonaisuudessaan huomattavasti kunnossapidosta säästettyjä suuremmat. Tätä syy-seuraussuhdetta ei ole koskaan selvitetty.

Kuten Savolainen toteaa, parhaimmillaan Turun kaupunki omisti 15 tiekarhua, ja vuonna 2019 niistä oli jäljellä neljä (TS 29.1.2019). Suurin osa kalustosta myytiin yksityisille urakoitsijoille.

Nyt Turun katujen kunnossapidossa on käytössä 10–12 tiekarhua. Osa karhuista on urakoitsijoiden, osa aliurakoitsijoiden. Kaupungille on luvattu, että lumikaaosta hallitaan jokaisella viidestä palvelualueesta "vähintään kahdella tiekarhulla”. Onko näin myös käynyt?

Ongelman taustalla ovat alueiden urakoitsijoiden alimitoitetut resurssit. Reagoiminen säätilanteeseen on auttamattoman hidasta. Se, paljonko kunnossapitoon varataan kaupungin budjetissa varoja, on tietenkin poliittinen päätös ja siten valtuuston vastuulla.

Turun kaupungin kunnossapidosta vastaava henkilö luetteli muistilehtiöstään lukien, paljonko Turun urakoitsijoilla on tiekarhuja käytettävissään. Luku oli mairitteleva, eikä vastaa havaintojamme kalustosta kaduilla.

Kaupungin budjetista vastaavat ja tilanteesta oikeasti vastuulliset päättäjämme eivät astu esiin, vaan julkisesti uhrataan viranhaltija, joka yrittää selittää mustaa valkoiseksi. Hänen tehtävänsä on toivoton.

Hämärän peitossa on, miten paljon näitä urakoitsijoiden alihankkijoiden varassa olevia tiekarhuja lopulta käytetään. Jokainen erillinen alihankkijalle tehty työtilaushan syö urakoitsijan tulosta. ”Käytettävissä olevan kaluston” kokonaisluvut saattavat kyllä näyttää kauniilta, mutta antavat väärän kuvan totuudesta.

Nyttemmin nuo ulkoistetut alihankintatilaukset syövät Turun kaupungin tulosta, koska viime vuonna siirryttiin allianssi-malliin, jossa ymmärtääkseni sekä voitot että tappiot katetaan yhteisesti kaupungin ja alihankinnasta vastaavan alueen urakoitsijan kanssa.

Teiden kunnossapidon sopimukset tulisi jatkossa laatia pahimman talvisen säätilanteen varalta ja jos sitten tulee helppohoitoisempi talvi, niin varat voi siirtää toisiin tarkoituksiin. Nyt kunnossapidosta on kaupungin budjetissa lohkaistu yhä enemmän. On luotettu siihen, että tulee helppo talvi, ja tulos on umpisurkea.

Antti O. Pajala

Turku