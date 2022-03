Venäläisen öljyn osuus Suomen polttoainemarkkinoilla on hallitseva, mutta tarkka osuus ei ole tiedossa. Joka tapauksessa merkittävä osuus suomalaisten polttoaineostoista hyödyttää Venäjän sotapolitiikkaa.

Kestävä liikkuminen on myös rauhanpolitiikkaa. Turun seudulla asuva voi mahdollisuuksiensa mukaan vähentää auton käyttöä kävelemällä, pyöräilemällä tai käyttämällä joukkoliikennettä. Myös etätyöjärjestelyillä voidaan vähentää tarpeetonta ajamista. Työnantajien tulee siis tarjota etätyömahdollisuuksia jatkossakin.

Halvan bensan aika on nyt monista syistä päättymässä, ja on katsottava eteenpäin. Nyt Turussa aurinko jo lämmittää, ja kevät on hyvä aika siirtyä auton käytöstä muihin liikkumismuotoihin, esimerkiksi pyöräilyyn. Näin toimimalla emme ole nykyisissä määrin edesauttamassa sotatoimia.

Elisa Weckman

lakimies

Turku