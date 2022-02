Pahin tapahtui. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kun uutisvirtaa on seurannut jo kuukausia, tilanne on näyttänyt siltä, että Venäjä on koko ajan askeleen edellä Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Natoa ja se etenee omien suunnitelmiensa mukaan.

Diplomatian taustalla sotavalmisteluja on tehty koko ajan eikä todellista pyrkimystä liennytykseen ja rauhaan ole Venäjällä ollut. Venäjä on pyyhkinyt pöytää diplomatialla.

Välittömästi hyökkäyksen alettua monet maat tuomitsivat hyökkäyksen ja ilmaisivat tukensa Ukrainalle. Jääkö tuki puheisiin ja talouspakotteisiin, jotka eivät lopulta vaikuta Venäjän johtoon millään tavalla? Talouspakotteilla Venäjän sotatoimet eivät pysähdy.

Putin on varmasti laskelmoinut, että oman maan oppositio on nyt heikko ja hajanainen ja Eurooppa ja Yhdysvallat eivät talouspakotteilla Venäjää kaada. Valitettavasti katkeroitunutta Putinia ei pysäytä muu kuin sotilaallinen voima, joka aiheuttaa isot tappiot.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Putin ihannoi keisarikunnan ajan Venäjää ja sen rajoja. Jo tästäkin näkökulmasta Venäjän toimet tulisi pysäyttää jo nyt. Olisi Natonkin etu, että Venäjä pysäytetään, ennen kuin se valtaa Ukrainan ja kolkuttelee Nato-maiden rajoilla.

Euroopan ja muiden länsimaiden on tultava pois mukavuusalueeltaan ja autettava Ukrainaa.

Siitä voi tulla paljon uhreja, mutta vielä enemmän tulee uhreja, jos Venäjän annetaan kerta toisensa jälkeen luoda painetta ja uhkailla naapureitaan, ottaa maita haltuunsa ja lopputuloksena on kuitenkin suursota.

Euroopan ja muiden länsimaiden on tultava pois mukavuusalueeltaan ja autettava Ukrainaa. Ukraina ei kovin kauan kestä monesta suunnasta samanaikaisesti tulevaa hyökkäystä. Jos Nato ei lähde sotilaallisiin toimiin, niin joku muu koalitio tarvitaan pysäyttämään Venäjä.

Vallanhimo ja ahneus ovat monen hallitsijan sokaisseet ihmiskunnan historian aikana, emmekä näytä edelleenkään näitä pystyvän estämään.

Lopuksi presidentti Niinistön sanoin: Naamiot on nyt riisuttu. Sodan kylmät kasvot näkyvät.

Marko Heimonen (kesk)

Kaarina