Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat liian suuria ja henkilöstömitoitus liian pieni. Tilastoissa tilanne näyttää lakien mukaiselta. Tilastot eivät kuitenkaan näytä, miten henkilökunta- ja lapsimäärä on päivän aikana toteutunut yksittäisessä ryhmässä.

Mikäli päiväkoti on auki klo 6.15–17.00, ryhmän kolme aikuista ovat usein paikalla vain 39 prosenttia koko ajasta. On yleistä, että päivälevolta nouseminen, välipala ja ulkoiluun siirtyminen hoidetaan kahden aikuisen voimin.

Lapsia voi olla paikalla 1–3 -vuotiaiden ryhmässä 6 ja 3–5-vuotiaiden ryhmässä 11 lasta aikuista kohden. Käytännössä enemmänkin, sillä ei-kokopäiväiset ja 3 vuotta täyttäneet merkitään pienempänä suhdelukuna.

Jokainen aivojen toimintaa ymmärtävä tietää, että kyseisissä tilanteissa tavoitteena voi olla vain turvallisesti selviytyminen, oli aikuisilla mikä koulutus tahansa. Suunnitelmien mukainen toiminta ei ole tällöin mahdollista.

Turvallisuusriski kasvaa vakituisen henkilökunnan poissa ollessa. Sijaisilla ei aina ole alan koulutusta saati riittävää suomen kielen taitoa.

Yksittäiseen ryhmään voi inkluusion (=lapsen on saatava tarvitsemansa tuki omassa ryhmässään) toteuttamassa todellisuudessa kertyä erityisen tuen tarvetta kuinka paljon tahansa. Tämä ei usein näy pienempänä ryhmäkokona tai ammattitaitoisten aikuisten määränä.

Eri ammattiryhmien työnkuvat ovat loputtomiin venyviä ja tulkinnanvaraisia. Varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagoginen vastuu toiminnasta, mutta ei tiiminvetäjän asemaa kirjattuna.

Ryhmässä työskentelemässä ja toimintaa arvioimassa opettajan on mahdollista olla noin 60 prosenttia päiväkodin aukioloajasta. Aikaa vähentävät palaverit, työryhmätyöskentely ja koulutukset. On yleistä, että eri kokoonpanoissa tiimi toimii yhdessä sovitusta poiketen.

Varhaiskasvatustyötä tekevien ammatti- ja täydennyskoulutus ei ole pysynyt inkluusion tahdissa. Työ on laajaa koulutusta sekä erityisen tuen työtapojen hallitsemista vaativaa asiantuntijatyötä. Ei riitä, että ryhmällä on käytössään varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio – tai neljäntenä aikuisena avustaja, kun erityisen tuen tarve on perusarkea.

Asioilla ei ole tapana järjestyä itsestään, elleivät ihmiset yhdessä toimi pitkäjänteisesti niiden järjestämiseksi.

Lukuisiin hankkeisiin sijoittaminen on rahan hukkaamista. Projektimuotoinen työskentely on teholtaan vähäistä, kun työn sisältönä on ihmiselämä.

Moniammatillisessa verkostotyössä yksilön kokonaisuus sekä tukitoimien jatkumo hukkuu järjestelmämme ”luukkuihin”. Eri toimijat eivät tunne toistensa työtä saati arvosta sitä. Ammattiegojen törmätessä valuu resursseja hukkaan.

On inhimillistä ajatella, että vastuu ja vika olisi jonkun muun. Saku Tuomista lainatakseni: ”Luulemme tietävämme, vaikka tulisi tietää luulevamme.”

Tuen tarvitsija saa tehottoman, eri ammattilaisten ja työtapojen ”sillisalaatin” yhtenäisen, arjessa toistuvan kokonaisuuden sijaan. Ei ole ammattilaista, jonka vastuulla olisi tuen tarvitsijan ja hänen perheensä kokonaisuus ja sen pitkäjänteinen arvioiminen.

Esimerkkinä on kahden lapsen ja yh-vanhemman perhe, jolla on neljän vuoden aikana ollut apuna 77 eri ammattilaista – ja vastuu kokonaiskuvan välittämisestä vanhemmalla itsellään.

Henkilöstön vaihtuvuus ja uupuminen yleistyy hälyttävästi. Sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen arvostus on vähäistä ja epätasa-arvoista. Aloihin resursoimista ei nähdä investointina koko kansan hyvinvointiin, vaikka toisista työkseen huolehtivien jaksaminen koskee jokaista.

Varhainen panostaminen ehkäisisi mittavasti kuluja tulevaisuudessa. Etenkään ”ruohonjuuritason” työntekijöiden palkassa tai työhyvinvointiin resursoimisena tämä ei näy. Usein työhyvinvointia eivät tue edes alojen esihenkilöt. Yksilön vastuuta korostaen kehotetaan opettelemaan työn rajaamista, itsestä huolehtimista sekä positiivista ajattelua.

Aina on toki asioita, jotka ovat hyvin. Resurssit ja ihmiselämän haasteet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti tai ole ainoastaan yksilön valinnoista kiinni.

Positiivinen ajattelu on tärkeää kehityksen etenemisen kannalta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suljetaan silmät epäkohdilta. Asioilla ei ole tapana järjestyä itsestään, elleivät ihmiset yhdessä toimi pitkäjänteisesti niiden järjestämiseksi.

Jenni Rantala

Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä sosionomi (AMK)