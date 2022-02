Tehy on tuonut koko sote-uudistustyön ajan esille, että uudistuksen perimmäiset tavoitteet ovat kannatettavia; pitkällä tähtäimellä on tavoitteena turvata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikille kansalaisille, kun tiedetään, että palvelujen tarve on kasvamassa ja henkilöstön riittävyydessä on haasteita.

Käytännössä tämän uudistuksen tekee henkilöstö. He selvittävät päivittäisissä asiakas- ja potilaskohtaamisissa muutosten vaikutuksia potilaan hoidossa. Neuvovat, ohjaavat, kirjaavat, korjaavat ja kehittävät.

Palvelujen kehittämiseen pitää työpaikoilla olla oikeasti mahdollisuudet; pitää olla aikaa pysähtyä miettimään yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa parempia käytäntöjä; pitää olla teknologiaa hoitaa palveluja integroidusti uudella tavalla ja pitää olla koulutusta muun muassa digitalisaation eri vaihtoehtojen hyödyntämiseen.

Miten mahdollistetaan koulutetulle hoitohenkilöstölle parhaimmat toimintaedellytykset? Hallintosääntö on hyvinvointialueen johtamisen keskeinen ohjausväline. Uudet aluevaltuustot päättävät ensimmäisissä kokouksissaan siitä oman alueensa osalta.

Suurimman henkilöstöryhmän, koulutetun hoitohenkilökunnan osalta johtaminen on varmistettava niin, että hoitotyön johtamisella on suora ja organisoitu linja. Kun koko uudistuksen päätavoitteena on integroida perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut, ottaa käyttöön hyviä käytänteitä, hoitoketjuja ja -polkuja, tavoitteen onnistumisessa kantavat tärkeää roolia hoitotyön johtajat alaisineen eri tasoilla ja koko linjassa.

Heidän tulee olla mukana johtoryhmissä ja toimia esittely-, päätös- ja budjettivastuulla.

Hoitotyön esihenkilöiden määrää ei tule vähentää. Tutkimuksissa on todettu, että liian suuri suorien alaisten määrä vähentää työhyvinvointia työyksiköissä ja estää toiminnan kehittämisen ajan puutteen vuoksi.

Kaiken uudistuksen esteenä voi kuitenkin olla pula osaavasta henkilöstöstä. Alan veto- ja pitovoiman vuoksi on pakko nostaa palkkoja esimerkiksi useamman vuoden ohjelmalla, jolla palkkaus nostetaan paremmin työn vaativuutta vastaavalle tasolle.

Palkan lisäksi muutoksia on tehtävä työoloihin. Muutostarpeet liittyvät valtaosin työaikaa koskeviin määräyksiin. Tällä hetkellä riittävään palvelutasoon pääsemiseksi tarvitaan työntekijöiden jatkuvaa vuoronvaihtoa ja ylitöiden tekemistä, mikä kuormittaa fyysisesti ja psyykkisesti.

Mitä en tekisi? Kelpoisuusehtoja ei pidä lähteä muuttamaan eikä järjestämään pikakoulutuksia.

Työyksiköissä puutteellisella osaamisella aiheutetaan vain lisää vastuuta laillistetuille ammattihenkilöille ja samalla vaarannetaan potilasturvallisuutta.

Tarvitaan muutosvoimaa; aitoa uskoa sote-alan parempaan tulevaisuuteen ja siihen, että asioita voi ja kannattaa muuttaa!

Pipsa Allén

Tehyn II varapuheenjohtaja

Paimio