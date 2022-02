Uudenkaupungin ja Turun väliä liikennöi kaksi linja-autoyhtiötä omilla vuoroillaan.

Aikaisemmin ovat työmatkavuoroja matkustaneet voineet käyttää hankkimaansa kuukausikorttia molempien yhtiöitten autoissa.

Viime syksystä lähtien tilanne yllättäen muuttui ja nyt kummallakin yhtiöllä on oma kortti käytössä ja se ei käy toisen yhtiön vuoroihin.

Tämä hankaloittaa huomattavasti kulkemista, koska jo muutenkin supistettuja vuoroja on käytössä entistä vähemmän tai toisen yhtiön vuoroista pitää maksaa sitten erikseen.

Asiaa Ely-keskuksesta tiedusteltua selvisi, että kyse on muutaman vuoden takaisesta linja-autoliikenteen kartelliepäilystä ja siitä seuranneesta KHO:n tuomiosta, jonka jälkeen yrittäjät eivät juuri oma-aloitteisesti uskalla sopia lippujen yhteiskäytöstä.

Kilpailulain ensimmäinen pykälä on seuraava: ”Tämän lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tätä lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta.”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV valvoo tämän lain noudattamista elinkeinon harjoittajien ja kuluttajien parhaaksi.

Onko nyt kuitenkin unohtunut tuo lain pykälässä 1 mainittu asiakkaan hyötyminen täysin, ja matkustajien arki on vaikeutunut?

Simo Virtanen (sd)

Valtuuston puheenjohtaja

Vehmaa