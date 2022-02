Turku sai tällä viikolla valtakunnallista medianäkyvyyttä kun Helsingin Sanomat (21.2.) uutisoi kaupungin suunnitelmista tuhota Kupittaan siirtolapuutarha. Reaktiot muualta Suomesta ovat olleet tyrmistyneitä, aivan kuten turkulaistenkin.

Siirtolapuutarhan kohtalo herättää monia tärkeitä kysymyksiä kaupunkimme tulevaisuudesta – siitä, mitä pidetään arvokkaana ja kenen ehdoilla kaupunkia kehitetään.

Kaupungit ovat ihmisten koteja. Kaupunkisuunnittelussa pitää osata antaa arvoa myös niille asioille, jotka luovat viihtyvyyttä ja merkitystä ihmisille.

Jos otamme tavoitteeksi, että jokaisesta neliömetristä maata Turussa pitää saada puristettua sataprosenttinen taloudellinen hyöty irti, päädymme tilanteeseen, jossa kotikaupungissamme ei ole tilaa luonnolle, kauneudelle, kulttuurille, ajattelulle tai ihmisten omaehtoiselle toiminnalle.

Sellaisessa paikassa tuskin kukaan haluaa elää.

Monissa muissa kaupungeissa oltaisiin kateellisia Turulle siitä, että meillä keskeisellä sijainnilla kaupungissa on tällainen vihreä keidas, paikka kaupunkilaisille, jossa on mahdollista rauhoittua ja nauttia omenapuiden, kukkien ja muiden kasvien väriloistosta.

Muualla pyritään nimenomaan lisäämään mahdollisuuksia tukea ihmisten omaehtoista toimintaa, ja siirtolapuutarhojen säilyttäminen nähdään strategisena valintana.

On aika näyttää, että Turku on oppinut aiemmista virheistään.

Turussa sen sijaan ajatellaan, että kaupungin siirtolapuutarha, joka on osa niin kaupungin kuin sen pienituloisen väestönosan kulttuurihistoriaa, korvataan kerrostaloilla ja “puistoalueella”, vaikka Kupittaan puisto on aivan vieressä.

Yleiskaavaa on määrä käsitellä kaupunginvaltuustossa tämän vuoden aikana ja muistutuksia voi jättää maaliskuun 23. päivään asti. Turun kokoomus ja Sdp – ehditte vielä muuttaa kantaanne ja estää tämän katastrofin. On aika näyttää, että Turku on oppinut aiemmista virheistään.

Li Andersson

Kaupunginvaltuutettu

Kansanedustaja

Vasemmistoliitto

