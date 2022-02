Vasta perustetuilla hyvinvointialueilla on panostettava nuorten mielenterveyspalveluihin, ja palvelujen toteutumista tulee seurata valtakunnallisesti. Tämä on tärkeää palveluiden laadun ja saavutettavuuden varmistamiseksi sekä kehitystarpeiden kartoittamiseksi.

Nuorille erikoistuneita palveluja on kehitettävä niin, että palvelut ovat helposti saavutettavia yhdenvertaisesti koko maassa. On mahdollistettava varhainen puuttuminen nuorten terveysongelmiin sekä toimiva palveluiden porrastus perustasolta erikoissairaanhoidon palveluihin.

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa.

Koronapandemia on entisestään lisännyt nuorten pahoinvointia ja toimivien mielenterveyspalvelujen merkitys hyvinvointialueilla tulee lähivuosina olemaan suuri. On hyvä huomata, että noin viidesosalla nuorista on myös joku somaattinen pitkäaikaissairaus.

Tärkeä erikoissairaanhoidon tehtävä on antaa konsultaatioita peruspalveluihin. Muuten nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon on voitava keskittyä vaikeiden häiriöiden hoitoon.

Tästä syystä on tärkeää, että hyvinvointialueilla panostetaan erityisesti peruspalvelujen kehittämiseen. Hyvään palvelukokonaisuuteen integroidaan nuorten tarpeiden mukaisesti myös sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin palvelut.

Nuorten mielenterveyden tukeminen edellyttää palvelujen asianmukaista resursointia sekä työntekijöiden riittävää koulutusta. Laadukkaalla ja varhaisella puuttumisella ehkäistään ongelmien kärjistymistä ja esimerkiksi sairauspoissaoloja ja työuupumusta. Tämä tuo pidemmän päälle yhteiskunnalle säästöjä – niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

Sofia Virta (vihr)

Kansanedustaja, aluevaltuutettu, eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtaja

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu

Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen puheenjohtaja, nuorisopsykiatrian dosentti

Hanna Kakkonen

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys, nuorisopsykiatrian ylilääkäri KSSHP