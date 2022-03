Turun Sanomien pääkirjoitus 20.2. antaa ansiokkaasti tilaa huolelle nuorten pahoinvoinnista eli hyvinvoinnin vajeesta koronakriisin jäljissä. Myös torstain 17.2. ”Mikä hätänä teinityttö” -artikkeli pohtii tutkimustulosten valossa tätä haastetta.

On tärkeä huomata, että nuorten pahoinvoinnista kertova THL:n terveyskysely on toteutettu keskellä epidemiaa. Kohonneet luvut masennuksen ja ahdistuksen suhteen voi nähdä myös ymmärrettävinä reaktioina vaikeaan tilanteeseen. Vaikea tilanne on vaikea.

Ratkaisun avaimia tulee kuitenkin kääntää nyt, kun rajoitukset ovat poistuneet ja poistumassa.

Nuorten arjessa vanhempien ja opettajien rinnalla on jo valmiina monialainen verkko ammattilaisia. Kouluterveydenhuolto, oppilashuollon kuraattorit ja psykologit, terveystoimen kouluille jalkautuvat psykiatriset sairaanhoitajat, koulunuorisotyöntekijät, etsivät nuorisotyöntekijät ja koulunkäynninohjaajat ovat osa laajempaa systeemiä kasvun ja kehityksen tuesta.

Oleellista on, mitä nyt tehdään. Meillä on käsillämme monitahoiset haasteet. Sekä kohonneet sairastavuusluvut että vajetta yhteisön hyvinvoinnissa.

Nyt on lupa astua askel lähemmäksi. Koulujen kerhorahat odottavat käyttäjiään, nuorisotyön ja oppilashuollon ryhmät osallistujiaan, valinnaisaineiden sekaryhmät alkamistaan. Pitkät välitunnit liikuntavälinelaatikon avaamista.

Pilottihankkeet mielenterveyden matalan kynnyksen palveluista ovat käynnissä. Niistä myös opitaan paljon.

Työkokemukseni mukaan arjessa tehtävä mielenterveystyö on vaativaa, mutta eri tavalla kuin erikoissairaanhoidossa. Molemmissa tehdään työtä saman tavoitteen puolesta – terveemmän ja resilientimmän väestön. Yksilökohtaista, varhaista terapiaa tarvitaan järjestelmässä. Harva nuori kulkee psykiatrialle vain päivystyksen kautta. Usein heitä on kannateltu perustasolla pitkään.

Monen vointi kääntyy myönteisempään suuntaan perustason tuen myötä. Ennaltaehkäisevän ja kannattelevan otteen säilyttäminen perustasolla vaatii tukea erikoissairaanhoidolta kaikkein vaikeimmin oireileville.

Juuri nyt tarvitaan perinteisten hyvinvointia lisäävien ja stressiä vähentävien keinojen tietoista käyttämistä. Tarvitaan myös puhtaasti tietoa vanhemmille, koulun aikuisille ja nuorille itselleen siitä, miten pitkittynyt epidemia keskimäärin vaikuttaa kehittyvään mieleen, ja mitkä ovat sitä suojaavia tekijöitä.

Tieto poistaa hämmennystä ja tuo vanhempien ja ammattilaisten toimintaan varmuutta. Kykymme vaalia ja tukea nuorten resilienssikykyä eli sitkeyttä ja kriisistä selviytymisen kykyä on nyt koetuksella.

On hyvä muistaa, että nuorista valtaosan oppimiskyky joustaa olosuhteista huolimatta. Perustasolla meidän tehtävämme on huolehtia kaikista, myös heistä, joiden oppiminen ja/tai tunteidensäätelykyky ovat olleet koetuksella pitkän aikaa.

Kuormittuneena on vaikea olla, iloita, keskittyä ja oppia uutta. Liian stressaantuneena ongelmien ratkaiseminen ja uuden luominen ei luonnistu.

Hyvinvointi ei ole vain tahdon asia vaan vaatii tekoja ja toimivaa stressinsäätelyä. Lapset ja nuoret tarvitsevat meitä aikuisia mukaan.

On lupa keskittyä perusasioihin: riittävä uni, säännöllinen ruokarytmi, riittävä liikkuminen, tietoisuustaitoihin tutustuminen, toimivat tunnesäätelytaidot ja hyvää tuottavat ihmissuhteet.

Kasvamme yhdessä ja yhteydessä, emme eristyksessä.

Cecilia Forsman

johtava koulupsykologi