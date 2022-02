Kirkkoherra Aila Isotalo (TS Mielipiteet 13.2.) kysyi, kaataako byrokratia kirkon. Hyvässä kirjoituksessaan hän kritisoi muun muassa kirkon hallintotyön kasvattamista ja uusia isoja atk-pohjaisia palvelukeskuksia.

Vastaava ilmiö tuntuu levinneen kaikkialla yhteiskunnassa. Moni lääkäri on valittanut, ettei enää ehdi ottaa vastaan potilaita entiseen tahtiin, kun sihteerintyö vie leijonanosan työajasta.

Vuorostaan eläkkeelle jäänyt edeltäni kertoi, kuinka aiemmin pappi oli joka ilta useammassakin tilaisuudessa ja kaikkialla oli väkeä. Viikossa ehti tavata satoja ihmisiä. Paperityötä ja kokouksia oli vuorostaan hyvin vähän.

Olisiko siis alalla kuin alalla aika kääntyä poispäin organisaation pyörittämisestä kohti asiakkaita?

Uskon, että kirkon herätys ei lähde hallinnon suunnitelmista ja tulevaisuuskomitean mietinnöistä, vaan lisääntyvistä kohtaamisista ruohonjuuritasolla. 1800-luvun piispojen nimet ovat painuneet historiaan, mutta kentällä kiertäneiden L.L. Laestadiuksen, Paavo Ruotsalaisen ja Helena Konttisen työ vaikuttavat edelleen kirkossa.

Tänä päivänä kirkko tai seurakuntakoti ei täyty rivi-ilmoituksella lehdessä, vaan ihmisiä on kohdattava siellä, missä he ovat. Seurakunnat, jotka ymmärtävät tämän ja haluavat panostaa ihmisten kohtaamisen ja aktiiviseen kutsumiseen, ovat tulevaisuuden tekijöitä.

Tämä vaatii paljon työtä, mutta kun keskipisteenä on usko Jumalaan ja se valtava rikkaus, mitä se antaa elämään, intoa kutsumiseen kyllä löytyy.

Kirkkomme on täynnä loistavia työntekijöitä ja sillä on hyvät resurssit. Fokus on vain liikaa omassa organisaatiossa.

Puhuttelen samalla itseäni, kun sanon: ”Nyt ulos omasta kuplasta ja kohti ihmisiä – meillä on evankeliumi, joka sytyttää sydämet – nyt ja tulevaisuudessa!”

Pasi Jaakkola

TT, johtava kappalainen

Turku