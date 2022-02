Naton vastustajat perustelevat kielteistä kantaansa Suomen ja Ruotsin puolueettomuuden tuomalla vakaudella ja Venäjän demokraattisella yhteiskunnalla.

Minäkin haluaisin uskoa, että Venäjä on demokratia ja oikeusvaltio. Mutta mitkään käytännön havainnot eivät tue tätä toivetta.

Minulle tulee mieleen monet mielenkiintoiset keskustelut taistolaisten aktivistien kanssa yliopiston portailla 70-luvulla: hekin vilpittömästi uskoivat, että Neuvostoliitto on maanpäällinen taivas.

Todellisessa demokratiassa opposition edustajia, mediaa, toisinajattelijoita ja sukupuolivähemmistöjä ei vainota. Vaalien puolueettomien tarkkailijoiden toimintaa ei rajoiteta. Presidentin valtakausi on rajoitettu lailla, jota noudatetaan. Hallitsevan eliitin korruptio on rikos, jota valvotaan. Demokratia ei hyökkää naapureitaan vastaan kyberaseiden ja trollitehtaiden avulla, eikä uhkaa naapureitaan sodan avulla.

Tässä mielessä Venäjä on demokratian irvikuva. Nato ei ole valloittanut historiansa aikana yhtään maata; sen sijaan Venäjällä ja Neuvostoliitolla on takanaan satoja vuosia pitkä historia, jossa naapurit valloitetaan, jos pystytään – toisinajattelijat myrkytetään, vangitaan tai tapetaan.

Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilönvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomainen ratkaisu. Tässä mielessä se on puolustusliitto.

EU on asukasluvultaan 3,5 kertaa suurempi kuin Venäjä ja bruttokansantuote on 8,6 kertaa suurempi. Nato on asukasluvultaan 6,6 kertaa suurempi kuin Venäjä ja bruttokansantuote on 19,7 kertaa suurempi. Tästä huolimatta Venäjä tanssittaa EU:ta, Natoa ja tietysti myös Suomea.

Kummallista, että ihmiskunta ei ole oppinut diktaattorien, mafian ja rikollisten vallankaappausmenetelmistä yhtään mitään tässä viimeisen parin tuhannen vuoden aikana. Miksi ihmeessä jokainen sukupolvi uskoo diktaattorikandidaattien samoihin valheisiin – aina uudestaan ja uudestaan?

Eikö yhtäkään yliopistoa kiinnosta tutkia ja tehdä selväksi äänestäjille sekä päättäjille diktaattorikandidaattien perustyökaluja, keinoja, tuntomerkkejä ja homman lopputulosta. Varsinkin, kun aseiden kehityksen myötä kolmannet kansainväliset kovapanosammunnat tulevat tekemään hirveää jälkeä.

Lähes kaikki ihmiset ja yhteiskunnat aluksi kuvittelevat, että on paras olla ärsyttämättä diktaattoria, mafiaa tai rikollista. Ikävä kyllä diktaattorien ruokahalu kasvaa onnistumisten myötä. Yksi vihainen koira ohjaa helposti suurta lammaslaumaa, jos kaikki lampaat pelkäävät kiukkuista koiraa.

Lopputulos on se, että pieni rikollisten joukko hallitsee suurta joukkoa kunnon kansalaisia nationalismin, valheiden, terrorin, sensuurin ja pelon avulla. Ja sitten taas ihmetellään, miten tässä nyt näin kävi.

En oikein ymmärrä, miten Naton kannattajat voisivat paisutella Ukrainan kriisin vaikutuksia. Faktaa on, että toisen maailmansodan jälkeen missään ei ole ollut niin suurta hyökkäysaseiden keskittymää kuin mitä Venäjä on nyt kasannut Ukrainan rajoille.

Faktaa on myös, että Venäjän media luo sädekehää entisen suuren Neuvostoliiton ja Venäjän keisarikunnan ympärille. Tässä mielessä Pohjolan vakaus ja puolueettomuuden suoja on utopistinen unelma.

Ilmeisesti Albert Einstein oli tässäkin asiassa oikeassa todetessaan: ”Kaksi asiaa ovat äärettömiä: Universumi ja ihmisen tyhmyys. Universumista en ole kuitenkaan täysin varma.”

Antti Roine

Ulvila