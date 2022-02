Olen turkulaisen yläkoululaisen vanhempi. Nuorellani on peruskoulun alussa diagnosoitu neuropsykiatrisen kirjon häiriö, josta olemme alusta asti avoimesti kertoneet koulun suuntaan ja pyytäneet tarvittavaa koulunkäynnin tukea.

Nuoreni on niin kutsuttu väliinputoaja: hänellä on haasteita toimia isossa luokassa, mutta ongelmia ei ole katsottu niin suuriksi, että hän olisi ollut oikeutettu pienryhmään. Syyksi on kerrottu myös, ettei pienryhmiä ole.

Lapseni oikeaa koulupaikkaa on pohdittu joka ikisenä kouluvuonna, vaihtelevin lopputuloksin.

Kun katson taaksepäin, olen äärettömän surullinen siitä, miltä nuoren koulupolku näyttää. Tässä muutamia lukuja sen varrelta:

Pian seitsemän vuotta. Kuusi eri luokkakokoonpanoa. Hieman laskentatavasta riippuen 6–8 omaa luokanopettajaa. Kolme eri koulurakennusta.

Kymmeniä hyvää tarkoittavia palavereja, joissa on minun ja lapseni kanssa istunut iso joukko eri ammattilaisia. Wilma-viestien, tuntimerkintöjen ja puheluiden määrä laskettaneen vähintään sadoissa, ellei tuhansissa.

Ensi syksynä on nuorella jälleen edessä siirto uuteen paikkaan, jossa odottaa uusi luokka ja aikuiset. Kouluun hän tulee kulkemaan kahdella bussilla, koska sopivaa koulumuotoa ei lähempää kotia löydy. Vanhempana en voi muuta kuin olla tämän kannalla, jotta hän pääsisi pois sietämättömäksi ajautuneesta tilanteesta omassa lähikoulussaan. Mutta miltä arvelette tämän tuntuvan nuoresta itsestään?

Kaikesta ”kodin ja koulun yhteistyöstä” huolimatta lapsi ei ole saanut koulussa osakseen juuri ymmärrystä. Poikkeuksena ovat olleet kaksi erittäin ammattitaitoista erityisopettajaa, jotka kuitenkaan eivät voi ehtiä joka paikkaan.

Nuoren ominaisuuksien arvostelua on riittänyt. Huoltajana myös minä saan Wilman kautta reaaliajassa tietää kaiken, missä lapsi on tänään epäonnistunut.

Neurokirjon häiriöt eivät poistu keskustelemalla, ja terveydenhuollon lausuntojenkin mukaan oikea tukimuoto olisi ollut rauhallinen oppimisympäristö pienessä opetusryhmässä.

Moniin ongelmiin on ehdotettu ratkaisuksi keskustelua kotona siitä, miten tulee käyttäytyä. Kuitenkaan neurokirjon häiriöt eivät poistu keskustelemalla, ja terveydenhuollon lausuntojenkin mukaan oikea tukimuoto olisi ollut rauhallinen oppimisympäristö pienessä opetusryhmässä. Nämä lausunnot koulu on nähnyt.

Nämä raamit lapselle on annettu oppivelvollisuutensa suorittamiseen ja yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi kasvamiseen. Mielestäni tämä on rakenteellista väkivaltaa lasta ja hänen perhettään kohtaan – heillä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua.

En usko, että olemme ainoat tähän tilanteeseen joutuneet ottaen huomioon, miten yleisiä neurokirjon häiriöt ovat. Näillä lapsilla on haasteidensa lisäksi paljon vahvuuksia, joita tukemalla moni heistä saisi hyvät eväät tulevaisuudelle. Laittamalla heidät kaikki väkisin samaan muottiin tehdään kuitenkin vakavaa haittaa heille ja heidän perheilleen, sekä menetetään mahdollisesti monia tulevaisuuden osaajia.

Kun sote-palvelut ja oppilashuolto ensi tammikuusta alkaen siirtyvät hyvinvointialueille, tavoitteena on palvelujen yhdenvertainen saatavuus asuinkunnasta riippumatta. Koulunkäynti ja sen tuki jäävät kuitenkin edelleen jokaisen kunnan itse päätettäväksi.

Pitääkö kaikkien tukea tarvitsevien lasten perheiden siis alkaa hyvissä ajoin ennen koulun alkua suunnitella muuttoa paikkakunnille, joilla koulunkäynnin tuki on järjestetty parhaiten? Turkulaisena veronmaksajana toivoisin vastausta asiasta päättäviltä tahoilta.

Kuka välittää?