Talibanin valtaannoususta Afganistanissa tulee pian kuluneeksi puoli vuotta. Tilanne on edelleen akuutti erityisesti maahan jääneille naisihmisoikeuspuolustajille.

YK:n mukaan hallinto on vakiinnuttamassa systemaattista naisiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa, tavoitteena sulkea naiset ulos julkisesta tilasta. Kohteeksi ovat joutuneet erityisesti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa puolustaneet aktivistit, toimittajat, tutkijat ja tuomarit.

Nämä ihmisoikeuspuolustajat joutuvat nyt elämään pelossa. YK:lle on raportoitu sukupuolittuneista uhkauksista, pidätyksistä, katoamisista ja kuolemista. Osa on pystynyt jatkamaan arvokasta työtään, mutta osa on joutunut piiloutumaan tai pakenemaan. Moni pelkää henkensä edestä.

Hallitus päätti marraskuussa vastata Afganistanin tilanteeseen nostamalla pakolaiskiintiötä. Päätös oli perusteltu. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että pakolaiskiintiötä ei voida käyttää Afganistanissa vaarassa olevien ihmisten auttamiseen.

Kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen UNHCR:n kautta, jonka mukaan uudelleensijoittaminen kestää 18–24 kuukautta. Akuuttiin hätään tämä on auttamattomasti liian kauan.

Ruotsi on tehnyt toisenlaisen tulkinnan. Maa evakuoi viime vuonna 1500 henkeä Afganistanista kiintiöpakolaisina.

Afganistanista on tällä hetkellä vaikea poistua, mikä vaikeuttaa turvaan hakeutumista. Samalla moni maa, Suomi mukaan lukien, on sulkenut lähetystönsä turvallisuussyistä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat onnistuneet auttamaan joitakin hengenvaarassa olevia naisia ulos maasta, mutta esimerkiksi Suomeen heitä ei tällä hetkellä pystytä ottamaan vastaan.

Suomessa tulee pikaisesti löytää ratkaisut siihen, että apua voidaan suunnata Afganistanin naisihmisoikeuspuolustajille tässä akuutissa kriisissä.

Saara-Sofia Sirén

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja,

kansanedustaja (kok)