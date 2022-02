Nimimerkit Yksi monien puolesta (TS 9.2.), Toinen monien puolesta (TS 14.2.) ja Kolmas monien puolesta (TS 16.2.) nostavat esille erittäin tärkeän asian: mielenterveyspalveluiden tilanne on vaikea. Koronan aikana ongelmat ovat kärjistyneet entisestään koko maassa.

Jaamme huolen hyvin vakavasta aiheesta. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei kohtaa riittävästi mielenterveysongelmista kärsivien tarpeita.

Olemme osaltamme pahoillamme, että kirjoittajat kokevat saaneensa riittämätöntä apua oman tai läheisensä sairauden hoitoon. Mielenterveyden sairaudet ovat hyvin raskaita paitsi sairastuneelle itselleen, myös läheisille. Olisi ensiarvioisen tärkeää, että näistä sairauksista kärsivien potilaiden hoitoon pääsy olisi sujuvaa ja hoito koettaisiin turvalliseksi ja että hoitojärjestelmään voisi luottaa.

Mielenterveyspalveluissa on tärkeää pureutua ongelmiin kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti. Niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin henkinen pahoinvointi pitäisi pystyä tunnistamaan ja hoitamaan mahdollisimman varhain.

Koska nuorisopsykiatrian osalta kirjoitus nosti esiin ADHD-häiriön diagnostiikan, tuomme esiin asiaan liittyviä yleisiä periaatteita. Monen samanaikaisen häiriön ilmeneminen on raskasta sekä potilaalle että hänen läheisilleen. Ahdistunut ja keskittymiskyvytön nuori tarvitsee nopeaa ja hyvää hoitoa.

ADHD-häiriötä ei kuitenkaan valitettavasti voida todentaa, jos nuori käyttää säännöllisesti päihteitä. Lisäksi kansallisen linjauksen mukaisesti laittoman päihdekäytön aikana ei ole mahdollista toteuttaa ADHD:n lääkehoitoa.

Suurimmat ongelmat ovat kirjoituksissakin mainittu ja edelleen vaikeutuva lääkäripula ja mielenterveysongelmista kärsivien hoidon jonoutuminen erikoissairaanhoitoon.

Suuri huolen aiheemme on nuorten lisääntyvä päihdekäyttö, joka monien haitallisten vaikutusten lisäksi lisää myös mielenterveysongelmia.

Olemme kehittäneet eri psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilasryhmien hoitoprosessien kulkua ja hoitomenetelmiä viime vuosina voimakkaasti. Rohkaisemme potilaita antamaan meille palautetta. Palaute eri kanavien kautta on keskimäärin ollut hyvin myönteistä. Yhteistyö kuntien kanssa on ollut vilkasta.

Käynnissä olevan sote-uudistuksen keskeinen tavoite on lisätä nopeasti saatavia perustason mielenterveyspalveluja. Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri aloittanut tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ja yliopistosairaaloiden kanssa hankkeen, jonka tarkoitus on lisätä laaja-alaisesti näitä palveluja. Kouluttautumisen ja koordinaation lisäksi tarvitaan kuitenkin lisää tekijöitä.

Tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toivoaksemme entistä laajempia ja todelliseen tarpeeseen vastaavia.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen asiamme. Vielä kerran kiitos kirjoittajille asian nostamisesta esille. Meidän ammattilaisten, vanhempien sekä päättäjien tulisi tehdä kaikkemme, että lapsemme ja nuoremme voivat mahdollisimman hyvin ja kaikki ikäryhmät saavat nopeasti tarvitsemansa avun.

Jyrki Heikkilä

Tyksin psykiatrian toimialuejohtaja

Sirkku Jyrkkiö

Tyksin sairaalajohtaja