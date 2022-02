Turussa on käynnissä suunnittelu tulevien liikuntapaikkojen osalta (TS 10.2.). Monet nykyisistä liikuntapaikoista ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Siksi keskustelua käydään siitä, minne ja miten uudet paikat rakennetaan.

Näiden liikuntapaikkoja käyttävät paljon lapset ja nuoret. Suunnitellessa kokonaisuutta on pidettävä mielessä, että etäisyys liikuntapaikkoihin on yksi lasten ja nuorten harrastamisen esteistä.

Täydellistä sijaintia ei tietenkään ole olemassa, siksi on tähdättävä parhaimpaan mahdolliseen. Kaikilla perheillä ei esimerkiksi ole autoa pihassa. Liikuntapaikkojen saavutettavuus monella eri tapaa on tärkeä tavoite, josta on pidettävä kiinni.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Liikuntapaikkaverkkoa uudistettaessa ollaan uudistamassa myös niiden käyttöön liittyvää avustusjärjestelmää. Tämä yhdistelmä on todella merkittävä kokonaisuus, joka on jäänyt aivan liian pienelle huomiolle. Harrastamisen sijaintiakin isompi kysymys on sen hinta.

Koko päivityssuunnitelman tärkeimmän päämäärän on oltava se, ettei harrastaminen kallistu enää senttiäkään.

Koko päivityssuunnitelman tärkeimmän päämäärän on oltava se, ettei harrastaminen kallistu enää senttiäkään. Nykyiset kustannukset sulkevat jo osan perheistä ulos harrastamisen parista. Tämän lisäksi monille vanhemmille kausi- ja kuukausimaksut ovat todellinen haaste.

Harrastamisen polarisoitumisen ehkäisemiseksi keskustelun ja suunnittelun uudistuksen ympärillä on oltava avointa. Rakennuttajien ja muiden välikäsien lisäksi on kuunneltava liikuntapaikkojen käyttäjiä ja avustusjärjestelmän tarvitsijoita, kuten urheiluseuroja.

Kysymys on lopulta rahasta ja siitä, mikä koetaan tärkeäksi. Turku panostaa vähemmän liikuntaan kuin monet muut isot kaupungit. Kaupungin strategiassa on kuitenkin paljon kunnianhimoa. Toivottavasti tuota kunnianhimoa riittää tulevaisuudessa myös lasten ja nuorten liikuntaan sekä harrastamiseen.

Timo Furuholm

alue- ja kaupunginvaltuutettu (vas)