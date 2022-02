Nimimerkit ”Yksi monien puolesta” (TS 9.2.), "Toinen monien puolesta" (TS 12.2.) ja ”Kolmas monien puolesta” (TS 16.2.) ilmaisivat huolensa mielenterveyspotilaiden hoidon tasosta Turussa sekä siitä, että potilaat jäävät vaille psykiatrista hoitoa. Huoli on aiheellinen ja yhteinen. Myös me ammattilaiset olemme huolissamme mielenterveyspalveluiden riittämättömyydestä, kuten psykiatrian vastuualuejohtaja Jyrki Heikkiläkin kertoi Turun Sanomissa 17.2.

Turun kaupunki on käynnistänyt monia merkittäviä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja viimeisten vuosien aikana. Palveluilla helpotetaan avun hakemista ja hoitoon pääsyä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin osalta.

Viime lokakuussa Turussa aloitti toimintansa uusi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualue, jonka toiminnan yksi osa on ”Yksi monien puolesta” -nimimerkinkin mainitsema palveluohjauspiste Palmikko. Palvelupisteellä työskentelee sairaanhoitajia ja siellä arvioidaan asiakkaan palvelutarve. Palvelua saa ilman lähetettä ja ajanvarausta soittamalla, menemällä ohjauspisteelle paikan päälle tai täyttämällä netissä sähköisen yhteydenottolomakkeen.

Palmikosta asiakas ohjataan tarvittaessa lähitiimille, jossa on mahdollista asioida lääkärin kanssa tai lähitiimistä ollaan yhteydessä potilaan oman terveysaseman lääkäriin.

Mielenterveys- ja päihdeongelmissa on tärkeä olla saatavilla psykososiaalista tukea ja tähän kaupunki on tehnyt panostuksia. ”Yksi monien puolesta” -nimimerkki painotti kirjoituksessaan lääkehoitoa, joka on myös tärkeä osa monen mielenterveyspotilaan hoitoa. Siksi on erittäin valitettavaa, että tämä osa kirjoittajan omassa hoidossa ei ole jostain syystä toteutunut toivotusti.

Viime syksynä kehitettiin toimintatapa, jossa potilaan hoidon päättyessä psykiatrian suurimmilla poliklinikoilla ei hänen tarvitse ottaa yhteyttä Palmikkoon jatkohoitoa tarvitessaan, vaan hoitopaikan vaihtuminen pyritään saamaan potilaalle mahdollisimman helpoksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden yhteistyöllä.

Turun kaupungin terveyspalveluiden nuorisopoliklinikka on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut matalan kynnyksen apua nuorille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Lisäksi päihteitä käyttäville nuorille on oma hoito-ohjelmansa.

Turun kaupunki on suunnannut resursseja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa vuodesta 2018, jolloin Turun kouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin saatiin 10 psykiatrista sairaanhoitajaa vahvistamaan lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluja. Keväällä 2021 koulujen mielenterveystyötä vahvistettiin entisestään, jolloin kouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin palkattiin kuusi koulupsykologia ja seitsemän sairaanhoitajaa lisää.

Samaan aikaan kaupungin terveyspalveluihin perustettiin lapsille oma neuropsykiatrinen tiimi, jossa lastenpsykiatrin lisäksi toimii psykiatrisia hoitajia, jotka jalkautuvat tarvittaessa kouluihin, päiväkoteihin ja kotiin.

Turku on myös laajasti kouluttanut lasten ja nuorten kanssa työskentelevää henkilöstöä mielen hyvinvoinnin ongelmien tunnistamiseen ja niiden puheeksi ottamiseen. Tämän lisäksi avun hakemista on helpotettu puhelin- ja chat-palveluilla sekä Pyydä apua -napilla, joka on lapsiperheiden ja nuorten helppo yhteydenottokanava palveluihin.

Kaikilla näillä helposti saavutettavilla lähipalveluilla pyritään kannustamaan mielenterveysongelmista kärsiviä ensimmäisen kontaktin ottamiseen ennen tilanteiden kärjistymistä. Tehdyt satsaukset mielenterveyspalveluihin eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä, sillä mielenterveyspalveluiden tilanne on koko Suomessa vaikea ja muun muassa korona-ajan vaikutukset heijastuvat väistämättä palveluiden kysyntään.

Matalan kynnyksen palveluja lisäämällä voidaan auttaa kuormittunutta erikoissairaanhoitoa, mutta edelleen tarvitaan voimakasta priorisointia mielenterveyspalveluihin, jotta selviämme tulevaisuuden ja pandemian aiheuttamista haasteista. Meidän on myös koko ajan parannettava palveluitamme ja niiden löydettävyyttä saadun palautteen perusteella.

Sirpa Kuronen

palvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut

Jane Marttila

vs. palvelualuejohtaja, terveyspalvelut

Turun kaupunki