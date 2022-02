Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tuhoamalla pysyvästi virkistyskäyttöön soveltuvia alueita emme edistä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti tai kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Raision kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaan toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan huomioon kestävyys, ekologisuus ja luonnon monimuotoisuus. Strategiassa on mainittu myös kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksien turvaaminen.

Kaupunkikehitysjaosto käsitteli kokouksessaan 14.2. kaavoitusohjelmaa. Meitä vihreitä esitetyssä kokonaisuudessa huolettaa virkistyskäytössä olevien viheralueiden dramaattinen väheneminen. Tulevien toimenpiteiden seurauksena yli 300 hehtaaria kaupunkilaisten saavutettavissa olevaa lähimetsää ja muuta virkistyskäyttöön soveltuvaa aluetta uhkaa lopullinen hävittäminen. Alue vastaa laajuudeltaan yli 60 alppiruusupuistoa.

Kaavoitusohjelmassa oleva Mustikkamäki on merkittävä metsäinen lähivirkistysalue Petäsmäen kuntopolun ympäristössä. Kuntopolku on osa Kerttulasta alkavaa ja Pähkinäpolulle suuntautuvaa ulkoilureittiä, joka on raisiolaisten suosiossa ympäri vuoden.

Alueen läpi suunniteltu kokoojakatu ja uudet asuinalueet eivät ole kaupungin strategian mukaista maankäyttöä. Lisäksi nyt tehtävät kaavoituspäätökset perustuvat vanhentuneeseen yleiskaavaan. Vihreiden valtuutettu Niko Toivonen esittikin kaupunkikehitysjaostossa, että Mustikkamäki poistetaan kaavoitusohjelmasta kokonaan tai kaavoitetaan lähes yksinomaan virkistysalueeksi ja ettei kokoojakatua tule toteuttaa virkistysalueen ja kuntoradan läpi.

Raisiolaisille erittäin tärkeä ulkoilualue on myös Raisio Marina ja sen vierellä Viheriäisissä sijaitseva Timalipolku, joka tarjoaa monipuolisen ulkoilureitin myös venesatamassa vieraileville ulkopaikkakuntalaisille. Polulta voi poiketa ihailemaan merinäkymiä Kukonpäähän, jonka upeat lehtoalueet ovat sekä lintujen että lintuharrastajien suosiossa.

Raision pinta-ala on kaikkien Suomen kuntien joukossa viidenneksi pienin, joten Raisiossa on vain rajallinen määrä potentiaalisia virkistysalueita.

Mielestämme Meri-Kaanaan kaavassa koko merenranta sekä Timalipolku ympäristöineen tulee säilyttää kaikkien yhteisenä merellisenä virkistysalueena. Asuinrakentamista voidaan sijoittaa lähelle Viheriäisten asuinaluetta ja teollisuudelle soveltuu aivan Nesteen alueen vierellä sen pohjoispuolella sijaitseva alue.

Yksi kaavoitusohjelmassa oleva alue, jossa hävitetään laaja metsäalue, on Kantokangas 3 Raumantien ja Piuhantien välissä. Alueelle kaavaillaan teollisuusaluetta, joka toteutuessaan katkaisisi pohjoisosan viherkäytävän, vähentäisi luonnon monimuotoisuutta sekä aiheuttaisi merkittävän hiilinielun pienenemisen Raisiossa.

Riittävien hiilinielujen avulla voidaan toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa, jossa Raisio tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja välttää siten kompensaatiomaksuja.

Raision pinta-ala on kaikkien Suomen kuntien joukossa viidenneksi pienin, joten Raisiossa on vain rajallinen määrä potentiaalisia virkistysalueita. Raision päättäjien tulee nyt tosissaan pohtia, millaisen kaupungin me haluamme jättää nykyisille ja tuleville raisiolaisille. Onko lapsillemme tulevaisuuden Raisiossa luontoa, merenrantaa ja metsää?

Raision Vihreä valtuustoryhmä

Jani Suominen

puheenjohtaja

Raision seudun Vihreät ry

Kristiina Engström

puheenjohtaja