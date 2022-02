Vastaan mielipidekirjoitukseen “Kansanäänestyksen ohjailua Natoon liittymisessä” (TS 13.2.). Olin pettynyt, mutta en valitettavasti yllättynyt lukiessani mielipidetekstin, jossa suhtauduttiin kriittisesti Natoon liittymisestä käytävään keskusteluun. Tuotiin esiin molempia puolia, myös Venäjää.

En ole yllättynyt, sillä puhuvathan meidän päättäjämme vieläkin suomettumisen äänellä, kuten viimeksi Erkki Tuomioja 7.2. julkaistussa teoksessaan Suomi ja Nato – Miksi Suomella pitää olla mahdollisuus hakea Naton jäseneksi ja miksi sitä mahdollisuutta ei nyt kannata käyttää.

Itse olen syntynyt samana vuonna, kun Berliinin muuri murtui. Olen kasvanut aikuiseksi Putinin Venäjän aikana. Näin uutiset panssarien vyörymisestä Georgiaan vuonna 2008 Sodankylän kasarmin tv-tuvassa. Kaikki nuoret, alokkaista alikersantteihin, olivat raivoissaan. Miten tällaista voi tapahtua 2000-luvulla?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Idän politiikan pitkä varjo yltää vielä nykypäiväänkin. Itänaapurista tulee puhua oikein sanoin, ei vain Suomessa, vaan myös Keski-Euroopassa. Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz kipuilee Venäjän kanssa, kipuilu juontaa juurensa toisen maailmansodan hirmutekoihin Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä. Länsi puhuu pakotteista, dialogista, diplomatiasta – aina näillä Oikeilla Sanoilla. Pidetään yllä sitä toivekuvaa, että Putinin Venäjä on valtiollinen toimija, jonka kanssa keskustellessa voidaan vedota kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin.

Totuus on kuitenkin se, että Venäjä on julistanut sodan länsimaista demokratiaa vastaan. Tukea annetaan äärioikeistolaisille puolueille ympäri Eurooppaa, yrityksenä hajottaa Euroopan unioni. Venäläisellä informaatiovaikuttamisella on osoitettu olleen rooli niin Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleissa kuin saman vuoden brexit-kansanäänestyksessä. Maakaasun pihtaamisella ajetaan energiakriisiä Euroopassa.

Venäläisellä BUK-ilmatorjuntajärjestelmällä on ammuttu alas matkustajalentokone MH17 Itä-Ukrainassa, venäläisellä hermomyrkyllä novitshokilla on tehty iskuja toisenajattelijoita vastaan niin Venäjällä kuin Britanniassakin. Berliinin Kleiner Tiergartenissa ammuttiin tshetsheenijohtaja Khangoshvili, joka oli vastustanut Venäjää niin Tshetshenian kuin Georgian sodissakin. Salamurha, jonka saksalainen tuomioistuin totesi olleen Venäjän valtion tekemä.

Länsi puhuu siitä, kuinka ei ole Venäjän intresseissä hyökätä Ukrainaan tai kärjistää tilannetta entisestään. Luullaan edelleen, että ymmärretään Venäjän intressejä.

Ei Putinin tarvitse välittää taloudellisista seuraamuksista, jotka kohdistuisivat venäläisiin. Kansalaisyhteiskunta on suljettu ja laitettu säppiin – väkivaltakoneisto ja korruptoitunut oikeuslaitos pitävät kansan rautaisessa otteessaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Georgia 2008, Krim 2014, Ukraina 2022. Montako kertaa Venäjän toimet aiotaan painaa villaisella, ennen kuin havahdumme siihen tosiasiaan, että naapurissamme on autoritäärinen, vaarallinen valtio, joka pelaa kansainvälistä peliä aivan eri säännöillä kuin me?

Nato-keskustelun on syytäkin herätä Suomessa. Toivon vain, ettei se tapahdu liian myöhään, kun rautaa kasataan rajalle, pienet vihreät miehet seilaavat Itämerellä ja länsi puhuu taas kerran niistä Hirvittävistä ja Nopeista Seuraamuksista.

Vesa Hautaniemi

Turku