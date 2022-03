Varsinkin ikäihmisten viihtyvyyden ylläpitämisessä lemmikkieläimet, kuten kissat, koirat, kanit ym. ovat tärkeitä seuralaisia. Ne ovat myös lapsille hyviä leikkikavereita ja niitä hoitaessaan he oppivat hoivaamista ja eläinrakkautta.

Mikään elämä ei ole ikuista. Lemmikkieläin vanhenee nopeammin kuin ihminen. Siksi vastaan tulee tilanteita, että lemmikki sairastuu vakavasti ja kuolee sairauteen tai vanhuuteensa.

Tämä on syytä ottaa huomioon jo silloin, kun hankkii lemmikin kotiinsa. On tarpeellista kertoa myös lapsille, että tämä eläin "nukkuu" muutaman vuoden kuluttua pois. Se on opetus lapsillekin elämän rajallisuudesta.

Mikään lemmikkieläin, vaikka onkin nyt rakas, ei ole korvaamaton. Sen tilalle voi hankkia uuden lemmikin, ehkä jopa entistä paremman. Lähes jokaiselle henkilölle tulee elämänsä aikana vastaan suurempiakin suruja kuin lemmikkieläimestä luopuminen.

Turun Sanomissa on esitetty mielipiteitä (TS 3.2. ja 10.2.) siitä, että lemmikkien sairauksien hoito on liian kallista yksityisillä eläinlääkäriasemilla ja on esitetty toivomuksia (vaatimuksia), että yhteiskunnan pitäisi ryhtyä ylläpitämään lemmikkieläimille hoitoasemia.

Yksityiset eläinlääkäriasemat toimivat liiketalousperiaatteella. Niiden pitää saamillaan hoitomaksuilla pystyä maksamaan henkilökunnan palkat, huoneisto- ja kalustokulut, vakuutusmaksut sekä muut menot. Kun eläinhoitoalalle tulee kilpailua asiakkaista, niin hoitojen hinnat saattavat hieman pienentyä.

Jos vaaditaan ja saataisiin lemmikeille yhteiskunnan tarjoamia hoitoja, niin ne jouduttaisiin kustantamaan verorahoilla. Kuka tähän järjestelyyn suostuisi?

Jotta lemmikkien sairauksien hoitoihin ei kuluisi rahaa yli omistajan oman maksukyvyn, pitää jokaisen lemmikkieläimen omistajan olla realistinen. Täytyy kysyä eläinlääkäriltä: mitä hoitoja eläimeni tarvitsee, mitä ne maksavat ja mikä on ennuste paranemisesta?

Myös eläinlääkärin, ammattihenkilönä, pitää olla tunteilematta realistinen. Tarvittaessa hänen pitää sanoa asiakkaalle totuus: tämän kissan elinpäivät ovat päättymässä, ei ole inhimillistä jatkaa sen kärsimyksiä.

Seppo Kouki

Rusko