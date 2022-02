Digitalisaation ja yleensä automaation piti olla keksintönä vertaansa vailla ja säästää aikaamme sekä työ- että yksityiselämässä. Toisin kuitenkin kävi. Ihmisillä on vähemmän aikaa toisilleen kuin koskaan ennen ja ihmiskontaktit kasvoista kasvoihin ovat vähentyneet. Tämä ilmenee ihmisillä puutteellisina sosiaalisina taitoina, joillakin jopa ihmispelkona.

Ikäihmiset, vammaiset ja eri lihastauteja sairastavat on suljettu kokonaan tietotekniikan ulkopuolelle. Tiennäyttäjänä tässä ovat olleet esimerkiksi pankit, jotka seisottavat vuosikymmeniä asiakkaina olleita ihmisiä konttoreissaan tuntikausia jonoissaan. Koronapandemian aikana asiakkaat seisovat jopa ulkona kadulla!

Monelle lapselle ja nuorelle on kehittynyt vakava nettiriippuvuus, jossa yö ja päivä sekoittuvat. Samalla sekoittuvat myös virtuaalielämä ja todellisuus ja tämä voi aiheuttaa loppujen lopuksi myös mielenterveysongelmia. Tässä vanhemmat ovat paljon vartioina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eri tietotekniikan kauppiaat ja operaattorit puhuvat erityisesti iäkkäiden asiakkaittensa kanssa eri kieltä. Jos asiakas ei osaa olla vaativa, niin lähtiessään saa mukaansa ’’kasan lautoja’’ niin kuin vanhalta sahalta aikanaan.

Räikein esimerkki tuli iäkkäälle pariskunnalle, joka osti uuden tv:n mutta ei saanut sitä toimimaan. Heille lippalakki väärinpäin päässä oleva nuorimies liikkeessä kertoi, että imuroikaa ne päivitykset netistä. Pariskunta leikillisesti kysyikin, kumpi ostetaan ensin, pölynimuri vai tietokone, eli missä järjestyksessä toimitaan? Asia selvisi lopulta, kun pariskunta valitti tv:n Kuningaskuluttaja-ohjelmaan. Ko. firman johtaja joutui astumaan yskähdellen esiin, pahoitteli asiaa, ja se hoidettiin kuntoon.

Myös lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat valitelleet sitä aikamäärää, mikä menee koneella istumiseen sen sijaan, että tekisi hoito- ja operatiivisia käytännön toimia.

Kolikolla on aina kaksi puolta. Kaikella on varjopuolensa ja lieveilmiönsä. Tietotekniikka on erinomainen apuväline, mutta se ei saa hallita elämää 24/7. Kohtuukäyttö on paikallaan, mutta jossain kulkee raja. Näin on myös netinkäytön laita. Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Tapani Telenius

Tampere