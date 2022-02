Turun Sanomien artikkelissa 1.2. lainataan kaupunkiympäristölautakunnan esityslistaa, jolla asiana on Kuuvuoren asfaltointi. Asfaltoinnin lisäksi päätösesityksessä esitetään alueen pysäköinnin rajoittamista asukaspysäköinniksi, mikä on kannatettavaa.

Asfaltointi sen sijaan ei ole hyvä vaihtoehto alueelle.

Kinnari ja Linnakoski kirjoittavat päätösesityksessään: "Lähes jokaisen rankkasateen jälkeen näille kaduille joudutaan lisäämään pintamursketta, höyläämään pinta uudestaan ja imemään hiekka pois pintavesikaivoista. Niiden ylläpito tulee kalliimmaksi kuin kadun päällystäminen asfaltilla."

Ensiksi: Esittelijöiden mainitsemia kunnostustöitä ei ole tähän mennessä koskaan tehty jokaisen rankkasateen jälkeen, vaan kunnossapito on vieraillut kaduilla vain noin 1–2 kertaa kesässä. Hiekkaa ei ole tietääksemme imetty pois pintavesikaivoista kertaakaan 25 vuoden aikana.

Toiseksi: Asukkaiden kuulemistilaisuudessa 25.3. 2021 painotettiin, että asfaltoinnin perusteet eivät ole taloudelliset, sillä asfaltin perustamiskustannukset ovat niin isot, että niiden kuoleentuminen teiden hoitoon perustuen kestäisi hyvin kauan. Asukkaille asfaltointia perusteltiin ainoastaan teiden hoidosta johtuvien valitusten vuoksi.

Nykyistä soratietä ei ole pohjustettu asianmukaisella tavalla sen jälkeen, kun alueen runkoviemärijärjestelmää korjattiin muutama vuosi sitten, vaan kuopat ainoastaan täytettiin ja jätettiin odottamaan – kenties asfaltoinnin läpirunnomista lautakunnassa. Sorateitä on sen jälkeen käyty huoltamassa muutaman kerran sulana aikana vuosittain. Paremmalla hoidolla valituksille ei olisi aihetta.

Kuulemistilaisuudessa, johon kaikki kiinteistönomistajat eivät olleet saaneet kutsua, noin 80–90 prosenttia esitti asfaltoinnin vastaisia näkemyksiä. Osallistujien ehdotukseen kyselystä vastattiin kieltävästi, joten järjestimme nopealla aikataululla itse joka kiinteistön postilaatikkoon jaetun kyselyn.

Vastauksia tuli 27.3.–5.4. 2021 välisenä aikana 32, eli suurin osa alueen kiinteistönomistajista vastasi kyselyyn. Vastaajista lähes 80 prosenttia vastusti asfaltointia.

Suurin vastustuksen syy kiteytyy erään Kuuvuorenkadun asukkaan vastauksessa: "Asfaltointi ei sovellu perinteiselle puutalovaltaiselle alueelle maisemallisesti lainkaan. Maisema- ja kauneusarvot ovat tässä tapauksessa selvästi suuremmat kuin asfaltoinnista mahdollisesti saavutettava hyöty."

Turun museokeskuksen lausunto antaa taustatukea asukkaiden mielipiteelle: Turussa on neljä erityisen merkittäväksi määriteltyä soratiealuetta. Näistä kolme (Laten alue Pansiossa, Konsanmäki Raunistulassa sekä Pikisaari) on jo osittain asfaltoitu, ja Kuuvuori on ainoa edelleen asfaltoimaton kokonaisuus.

Toisessa Kuuvuorenkadun asukkaan vastauksessa tuli esiin hyvin aiheellinen huoli äärevän topografian omaavassa ympäristössä tien pinnan vedenläpäisykyvyn muutoksen aikaansaamista vesivaurioista: "Asfalttipinnan ollessa vettä läpäisemätön riski kosteuden rakennuksille aiheuttamille vaurioille kasvaa merkittävästi. Mäkisessä ja kallioisessa maastossa hulevesiviemäröinnillä ei pystytä vastaamaan sadevesien valuntaongelmaan, sillä osassa Kuuvuorta on louhintakielto väestösuojan vuoksi. Näin ollen teiden pinnan tulee olla vettä läpäisevä."

Nykyään muualla Euroopassa puretaan asfalttipintoja aina, kun se on mahdollista ja lisätään kasvillisuutta. Näillä toimilla torjutaan sään ääri-ilmiöitä; asfaltilla on suuri vaikutus sekä alueen mikroilmastoon että kaupunkien ympäröivää maaseutua korkeampaan lämpötilaan.

Asfaltin purkaminen on osa paitsi alueen yleistä viihtyvyyttä myös ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Kuuvuoren kiinteistönomistajat

Markku Luoto

Joanna Kurth

Minna Leka, Kuuvuoriyhdistyksen puheenjohtaja