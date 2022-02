Haluan tuoda esiin saman näkökulman kuin 9.2. mielipiteisiin kirjoittanut nimimerkki ”Yksi monien puolesta”. Erona on vain se, että kirjoitan nuorisopsykiatrian osalta.

Tilanne nuorten puolella on ihan yhtä kestämätön ja voi vain kuvitella, mitä siitä lähiaikoina ja lähivuosina seuraa, kun nuoriso tällä hetkellä voi muutenkin äärettömän huonosti.

Olen itse seurannut läheltä nuorta, jolla on ollut ahdistusta, masennusta, ADHD-epäily ja näiden lisäksi tai niiden johdosta päihdeongelmaa.

Hoitavien tahojen puolelta on keskitytty käytännössä vain päihdeongelmaan (nuoreni käyttää lähinnä vain kannabista, ei muita huumeita).

Kaikkien muiden ongelmien osalta niiden olemassaolo on selitetty päihdeongelmalla. Muita ongelmia oli selkeästi jo ennen kuin päihdeongelma tuli mukaan, mutta sitä ei ole uskottu eikä haluttu selvittää sairauskertomushistoriasta.

Ensinnäkinpäihdeongelman hoito on ollut hyvin rikkonaista. On ohjattu A-klinikan nuorten puolelle, jossa käynnit olivat ok, kunnes työntekijä vaihtui. Tällöin käynnit loppuivat.

On ohjattu yksityiselle puolelle, jossa hän on käynyt, mutta siellä ei ole lääkäriä, joka voisi miettiä asiaa myös noiden mielenterveysongelmien kannalta. On käynyt nuorisopsykiatrian klinikalla, jossa alkuun oli ihan hyvää työskentelyä ja suunniteltiin tulevaa.

Mutta kun lääkäri vaihtui ja tuli henkilö, joka ei nähnyt mitään muuta kuin päihdeongelman, ei asia edistynyt yhtään.

Sairaanhoito on myös ollut todella rikkonaista. Käynnit ovat olleet käyntejä Tyksin päivystyksessä, kun tilanne on ollut huono lähinnä ahdistuksesta johtuen. Sieltä ei ole kuitenkaan saatu apua, vaan todettu, että ei ole itsetuhoinen, ja lähetetty kotiin.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle aikoja on saanut aivan liian harvoin. Ongelmana siellä on ollut koko ajan se, että työntekijät vaihtuvat jatkuvasti. Lääkärit ovat erikoistuvia lääkäreitä, joilla on lyhyt työjakso, joten useimmiten on uusi lääkäri.

Mitään pysyvyyttä hoidon osalta ei ole ollut, vaan se on ripoteltu sinne tänne ja silloin tällöin. Monta kertaa hyvin akuutissa tilanteessa on sanottu, että varaa aika terveyskeskukseen.

On ihan ehdottoman selvää, että tällainen johtaa siihen, että nuoren turhautuminen kasvaa ja hän on sitä mieltä, että teki mitä hyvänsä, niin apua ei saa.

Siltä osin on täysin sama kokemus kuin aikaisemmalla kirjoittajalla, eli terveyskeskukseen ei saa aikaa, kun sinne ei pääse edes puhelimella läpi, vaan puhelu katkeaa, koska on ruuhkaa. Joka paikassa edellä mainittujen lääkärien vaihtuvuudesta johtuen on pitänyt käydä aina koko asia uudelleen läpi.

Nuoren mielestä on ihan luonnollisesti ollut todella turhauttavaa aloittaa uusi kontakti ja kuunnella siellä aikaisemmin kertomansa – ja sen jälkeen sanotaan, että ei voida auttaa.

ADHD:stä on ollut puhetta jo useita vuosia, mutta sitä ei ole hänellä missään vaiheessa tutkittu enemmälti. Kerran on tehty poliklinikalla sairaanhoitajan toimesta kaavakekysely, josta voidaan saada osviittaa, ja josta on tullut selkeästi ADHD:hen viittaava tulos.

ADHD-tutkimuksiin lähettämisen osalta on edellytetty puolen vuoden päihteetöntä jaksoa, siten, että viikoittain on huumeseula. Lienee ihan päivänselvää, että ADHD-potilaalle puolen vuoden odotusaika on kohtuuton, kun tervekään ihminen ei siihen varmaan pystyisi.

Erityisesti tämä on ollut turhauttavaa sen vuoksi, että kun pitkiä päihteettömiä jaksoja on ollut, ei kuitenkaan ole saanut lääkäriaikaa, eikä näin ollen ole päässytkään tutkimuksiin, vaikka on tehnyt niin kuin piti. Syynä jälleen se, että on ruuhkaa.

On ihan ehdottoman selvää, että tällainen johtaa siihen, että nuoren turhautuminen kasvaa ja hän on sitä mieltä, että teki mitä hyvänsä, niin apua ei saa. Sellaisessa tilanteessa tulee väkisinkin mieleen itsehoito päihteillä, jotka rauhoittavat.

Opiskelu pitäisi aloittaa toisen asteen osalta, mutta keskittymiskyvyttömyys aiheuttaa sen, että siitä ei tule mitään. Nuori on itse todella huolestunut siitä, että opinnot eivät etene, jos keskittymisongelma jatkuu nykyisenlaisena, eikä siihen saa mitään hoitoa.

Motivaatiota kaikkiin hoitoihin nuorella on, mutta ongelma on siinä, että hoitoa ei saa. Nuori on kertonut myös, että hän ei ole ainoa, vaan tietää useita samanlaisia tapauksia.

Näinkö todella hoidetaan nuorisoa nykyisin ainakin Turussa?

Toinen monien puolesta