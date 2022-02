Euroopan tulevaisuuskonferenssi on vuoden ajan ympäri EU:ta vaikuttanut hanke, jossa unioni on halunnut neljän eri temaattisen paneelin kautta kuulla kansalaisiaan ja tarjota puitteet paremmalle kansalaiskeskustelulle Euroopan tulevaisuudesta.

Hanke huipentuu nyt tulevana viikonloppuna ja kuun lopulla Dublinissa, kun parisataa kansalaista kaikista EU:n jäsenmaista kokoontuu Maastrichtiin keskustelemaan EU:n roolista maailmassa ja Dublinissa yhteisistä arvoistamme.

Keskusteluiden jälkeen osallistujat laativat suosituksensa EU:n toimielimille, jotka käsitellään maaliskuussa tulevaisuuskonferenssin pääistunnossa. Kesään mennessä konferenssi esittää johtopäätöksensä ja antaa ohjeensa EU:n kehittämiselle ja Euroopan tulevaisuudelle.

Suuren kansalaiskeskustelun järjestäminen kuvastaa demokratiaa EU:n tärkeimpänä arvona. Keskusteluun osallistuvat saapuvat ympäri Eurooppaa, edustavat eri sukupolvia, ovat taustaltaan erilaisia, ja jokainen osallistuja saa jakaa ideansa omalla äidinkielellään.

Tulevaisuuskonferenssin tärkein yksittäinen tavoite on ollut vahvistaa yleiseurooppalaista demokratiaa, joten on symbolisesti hyvin merkittävää, kun järjestämme kansalaiskeskustelun nyt – jännittyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen keskellä ja demokratiamallimme ollessa uhattuna monelta rintamalta.

Euroopan turvallisuustilanne onkin yksi viikonlopun keskusteluiden pääteemoista. On olennaista, että tavalliset kansalaiset pääsevät esittämään huolensa yhteisestä turvallisuudestamme ja kuinka EU voi haasteeseen vastata.

Tulevaisuuskonferenssin tapahtumat ovat kiertäneet ympäri Suomea viimeisen vuoden ajan. Kansalaisten mietteiden kuulemiseen keskittyvät aivoriihet ja keskustelut ovat olleet moninaisia: Europe Direct –verkosto ja eri järjestöt, kuten Eurooppalainen Suomi ry, ovat osallistuneet aktiivisesti järjestämällä tilaisuuksia ympäri Suomea.

Ministereiden ”Eurooppa olemme me” -kiertue huipentuu Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta ministeri Tuppuraisen järjestämään päätöstilaisuuteen keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa kuullaan myös järjestöjen terveiset kentältä. Suomen valtioneuvosto on ollut hyvin aktiivinen tapahtumissa.

Ministerimme ovat osallistuneet kansalaiskeskusteluihin Helsingistä Utsjoelle ja Vaasasta Lappeenrantaan asti. Suomen kansalaisedustaja konferenssin täysistunnossa on Ninni Norra, joka on pitänyt ihailtavalla tarmolla nuorten ääntä esillä.

Lukuisten eurooppalaisten kansalaispaneeleiden keskusteluiden 200 edustajaa on valittu jäsenmaista satunnaisesti, ja Suomesta on niissä jokaisessa ollut neljä edustajaa.

Tulevaisuuskonferenssi on ollut EU:n historian konkreettisin hanke tuoda unionia lähemmäksi kansalaisia sekä kehittää alhaalta ylöspäin tapahtuvaa unionin kehittämistä. On tärkeää, ettei alkuun satu kansalaiskeskustelu pääty tulevaisuuskonferenssin esitettyä ehdotuksensa, vaan että EU saa vakiinnutettua keskustelevan demokratian vahvemmin osaksi unionin työtä.

Suomessa järjestetyt tapahtumat ovat osoittaneet, että Suomessa on vahva kansalaisosallistumisen perinne ja se on vahvan demokratiamme tärkein kulmakivi. Tämä on voimallinen suomalainen esimerkki Euroopan unionissa myös tulevaisuuskonferenssin jälkeen.

Maria Kokkonen

Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö