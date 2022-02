Ympäristöaiheiset kysymykset puhuttavat Turussa. Kaupunkisuunnittelu on vastuullinen prosessi, jossa ei kannata tehdä virheellisiä päätöksiä, sillä seurausten kanssa eletään vuosikymmeniä, jollei satoja. Turussa tulee säilyttää myös viher- ja virkistysalueita.

Turun kaupungin siirtolapuutarhoista Kupittaa on vanhin ja sijainniltaan sekä kasvillisuudeltaan maineikas. Alue on kuin kylä keskellä kaupunkia ja puutarhan poisto kerrostalojen tieltä olisi häpeäpilkku kulttuurikaupungille, kuten John Björkman (TS Mielipiteet 29.12.2021) kirjoitti. Ylipäätään kaupunki ei voi olla pelkkä tonttikauppias asukkaiden sosiaalisen ja viihtyisän ympäristön kustannuksella.

Ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa lähiluonto, kaupunkipuistot, -puutarhat ja -viljelmät sopeuttavat meitä säiden ääri-ilmiöihin. Yllättävät tulvat, rankkasateet, kesien piteneminen ja kuivuudet yleistyvät ja silloin puutarhan merkitys kaupunkilaisten lähivirkistysalueena ja piknikpaikkana vain entisestään korostuu.

Kupittaan siirtolapuutarha on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä paikka. Se on vehreä ja kodikas alue lähes kaupungin keskustassa, johon matkailijoidenkin on helppo tulla.

Kupittaan siirtolapuutarha toimii hyvin eri-ikäisten asukkaiden ja vierailijoiden hyvinvointia lisäävänä virkistyspaikkana. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Turun 4H-yhdistys, Nuorten yrittäjien kesäkahvila, Luonnonvarakeskus, Turun yliopiston museologian laitos ja Rikosseuraamuslaitoksen työpalvelu.

Siirtolapuutarha on useiden iäkkäiden asukkaiden, palvelutalojen sekä yhdistysten vierailupaikka. Lisäksi päiväkoti- ja koululaisryhmät erityisryhmineen viettävät aikaa puutarhalla oppien uutta alueen kasviston ja eläimistön monimuotoisuudesta ja nauttien puutarhan kauneudesta. Esimerkiksi opetuskoti Mustikalle on osoitettu oma viljelypalsta.

Kupittaan siirtolapuutarha järjestää Avoimet puutarhat -tapahtumien lisäksi muitakin tapahtumia.

Jos Turku haluaa olla vakuuttava ilmastotoimissaan, sen tulisi näkyä myös yleiskaava 2029-ehdotuksessa.

Vastuullinen päätöksenteko pohjautuu tietoon. Asiantuntijatiedon ja luottamushenkilöiden arvoihin perustuvan tiedon ohella myös ihmisten arkikokemuksesta kertyvä tieto on otettava nykyistä paremmin huomioon päätöksenteossa.

Yhdistyksemme tukevat Kupittaan elävän puutarhatoiminnan säilyttämistä ja sen edelleen kehittämistä nykyisellä paikallaan.

Auranlaakson Kokoomusnaiset ry

Itä-Turun Kokoomusnaiset ry

Kokoomuksen Arvon Siskot ry

Turun Kokoomusnaiset ry