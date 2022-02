Voisi kuvitella, että Turussa on riittävästi kokemuksia siitä, mitä lähiöiden rakentamisesta seuraa. Lähiökauden alueita on sentään valtava määrä, reilusti yli kaksikymmentä – jotkut erittäin laajoja.

Yksipuolinen kerrostalorakentaminen on taas vallitseva kaupungin tapa, vaikka monimuotoisesta, mittakaavaltaan ja ilmeeltään miellyttävästä rakennustavasta olisi esimerkkejä. Arkkitehtuurissa löytyisi keinovaroja, korkealuokkaisempaa kerrostalomaisemaa on noussut lähinnä ring-side -paikoille Aurajoen varrelle ja sataman suulle.

Tällä hetkellä linnan lähellä ja Linnanfältin alueella on rakenteilla hieman ilmeikkäämpää, vaikkakin yksinkertaisesti toistuvaa korttelirakentamista. Joku Tikkutehtaankujan kujan ympäristö Kähärin itäreunassa muodostaa pienen, viihtyisän osa-alueen, ja sopii jopa viereiseen pientaloasutukseen. Ylioppilaskyläsäätiö on aika ajoin pyrkinyt hankkeissaan vaihtelevaan ilmeeseen.

Asukkaat haluavat maanläheistä asumista, tai ainakin mittakaavaltaan inhimillistä, mutta sellaista ei tehdä. Niinpä seutukunnat ovat hoitaneet asiaa ja asuttaneet väkeä, usein etäisyyksien päähän. Turullakin on tarjolla pääasiassa etätontteja pientalorakentajille.

Kaiken aikaa uutisoidaan rakennusliikkeiden ja vuokrataloyhtiöiden esiin nostamista hankkeista. Yhteiskuntasuhteiden päälliköt osaavat asiansa. Sen jälkeen tulee näiden haluja ymmärtävät kaavat ja lopuksi, jos ollaan kaupungin maalla, kerrostalotonttien jako rakennuttajille.

Tuotantomäärissä tehdään ennätyksiä. Asukkaat puolustavat lähiympäristöjään, kallioita ja kallioketoja, mutta päättäjät jyräävät ja tarvittaessa asiantuntijaelimet ohitetaan kaupunginhallituksen otto-oikeudella.

Uudet kerrostalot tehdään tylyiksi ja yksinkertaisiksi, jos kysyntää riittää. Yksiön tapaiset asunnot teräsritilöineen mustanpuhuvissa julkisivuissa tekevät talomuureista ”kakolaa”.

Yleiskaavaehdotuksessakin yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja rakentamistehokkuutta lisätään. Uusi käsite ”kaupunkivihreä” näyttää jäännöskaistaleilta.

Rakennuskustannukset ja myyntihinnat ovat eriytyneet. Asunnot ovat pieniä, koska tilavat ovat liian kalliita asukkaille. Niitä kumminkin myydään ”koteina”.

Helsinginkatua reunustaa kivimuuri ja lisää on tulossa. Rautatien ympäristöön on monistettu ankaraa kaupunkia ja Tukholmankadun kahta puolta on esimakua erittäin ahneista, ahtaista ja karuista kerrostaloalueista.

Alueiden nimet pyrkivät glorifioimaan karkeat kaavat. Uudet rakennukset eri puolilla kaupunkia ovat asemakaavojen mukaan lähes järjestään korkeita, viidestä kahdeksaan, jopa kuuteentoista kerrosta, usein yhden hissin tornitaloja – asuntojen ilmansuunnista ja pihatiloista välitetään viis. Lähiöleima on taas läsnä.

Ylikorkean rakentamisen alueet sallitaan keskustassa virkavalmistelu ohittaen. Lähiöongelmien lieventämiseksi on hyvin vähäistä aktiivisuutta. Lähiöt eivät parane rakentamalla niitä lisää.

Kun ruutukaavakeskustakin on muuttunut vuosikymmenten aikana suurelta osin kerrostalokortteleiksi, on koko ajan lähempänä, että kaupungin identiteetti menetetään.

Asiat voitaisiin tehdä toisellakin tavalla. Kerrostalo”tuotannosta” ja rakentamistehokkuuden lisäämisestä voitaisiin siirtyä asukkaiden tavoitteita ymmärtävään ja eläytyvään kaupunkisuunnitteluun – viihtyisään ympäristöön.

Arkkitehti