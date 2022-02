Hyvinvointialuevaalit järjestettiin 23.1. ja niissä valittiin alueille valtuustot, jotka valitsevat keskuudestaan muut tärkeät elimet alueille. Nämä alueet, joihin kuuluu monia kuntia, pieniä, keskikokoisia ja suuria, ovat nyt jatkossa yhtä suurta ”perhettä”, joiden kuuluu pitää tasapuolisesti huolta myös pienten kuntien ihmisten hyvinvoinnista eli sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimista.

Näiden alueellisten sateenvarjojen alla toimitaan kaikkien alueella olevien ihmisten tasavertaisen kohtelun puolesta koskien sosiaalitoimien ja pelastustoimien tasoa, riippumatta alueella olevan kunnan koosta. Jos näin ei toimita, vaan heikennetään pienten kuntien asemaa suhteessa isoihin kuntiin, niin tämä sote-uudistus on epäonnistunut. Tämä uudistushan perustuu juuri siihen, että pienissäkin kunnissa pystytään pitämään ihmisistä huolta.

Tähän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen paranemiseen auttaa juuri näillä hyvinvointialueilla se, että kuntarajat poistuvat näiden toimien osalta. On helpompaa siirtyä kuntarajan yli toisen kunnan terveystoimien piiriin, jos se on lähempänä kuin oman kunnan terveyskeskus. Terveyskeskusten kuormitus tasoittuu näiltä osin.

Isotkin kunnat ovat vuosien mittaan ajaneet alas terveyskeskuksia reuna-alueilta, mikä on johtanut asiakkaiden eriarvoistumiseen palveluiden saatavuuden osalta. Nyt hyvinvointialueiden synnyttyä on myös mahdollisuus palauttaa näille isojen kuntien reuna-alueille palvelut.

Tämä tapahtuisi terveysasema-autojen muodossa. Nämä autot olisivat uusia ambulanssibusseja, joissa on jo valmiiksi olemassa happilaitteet ynnä muut tarvittavat laitteet esimerkiksi ensihoitoon. Nämä autot voidaan ensisijaisesti pitää terveysasemakäytössä, johon ne voidaan modifioida tarpeen mukaan terveydenhoito- ja lääkäritiloineen. Autot soveltuvat myös esteellisten käyttöön, koska niissä on valmiina pyörätuolihissit.

Nämä autot kiertäisivät syrjäseutujen keskuksissa kahdesti viikossa.

Tämä auttaisi esimerkiksi vanhuksia saamaan taas läheltä terveydenhoitopalveluita ja auttaisi myös kuntia asuttamaan reuna-alueita, joista on viety terveydenhoitopalvelut kuntakeskuksiin.

Nämä autot palvelevat myös palo- ja pelastustoimissa, koska ne ovat helposti muutettavissa esimerkiksi evakuointiasemiksi isoissa kerrostalopaloissa ynnä muissa vastaavissa suuronnettomuuksissa. Autot soveltuvat myös suurten potilasmäärien siirtämiseen keskussairaaloiden välillä tehokkaasti.

Näitä autoja voisi olla kaksi per hyvinvointialue, eli yhteensä 42 autoa. Autot on mahdollisuus rakentaa Suomessa, mikä tuo samalla työtä suomalaisille. Autot hankkisi Suomen valtio hyvinvointialueiden käyttöön, jolloin niitä on helppoa myös siirtää tarpeen mukaan alueiden välillä.

Nämä toimet auttaisivat parantamaan hyvinvointialueiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien toimintaa Suomessa, mikä tämän uudistuksen tarkoitus juuri onkin.

Pertti Leppänen

Lieto