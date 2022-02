Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät muun mukana lastensuojelupalvelut, joista ei vaalimainoksissa ollut juurikaan mainintaa. Liekö syynä, ettei itsekään aivan tiedetä, mitä tällä kentällä tapahtuu, mene ja tiedä. Äärimmäisen tärkeää kuitenkin on, mitä tapahtuu ajassa vaalien jälkeen. Nyt jos milloin on hyvä hetki ottaa uudet innovaatiot käyttöön. Näin myös lastensuojelupalveluissa voidaan nähdä kokemusasiantuntijat osana lastensuojelupalvelujen kehittämistä.

Varsinais-Suomen alueelta löytyy jo kymmeniä koulutettuja nuoria lastensuojelun itse kokeneita kokemusasiantuntijoita (Veturit) sekä lastensuojelun asiakasvanhempia (Kokemuskumppanit). Lastensuojelun kentällä voidaan hyötyä suuresti kokemusasiantuntijoiden käytöstä, mistä onkin jo näyttöä muun muassa New Yorkissa, jossa huostaanottojen määrä on merkittävästi vähentynyt kokemusasiantuntijoiden käyttöönoton myötä.

Millaisia ajatuksia yleensä herää, kun mainitaan, että jollain perheellä on lastensuojelun asiakkuus? Tarkoittaako se kenties vanhempien päihteidenkäyttöä, työttömyyttä, huostaanotettuja lapsia, poliisin kotikäyntejä tai kaupungilla harhailevia humalaisia nuoria?

Minulla on kokemus lastensuojelun asiakkuudesta, ja edellä mainittuihin stereotypioihin verrattuna tarinani on äärettömän tylsä ja vähäpätöinen. Ei se ole mediaseksikäs, kun siihen ei liity muuta kuin palvelujen saamista, ja lapsen tilanteen pitkäaikainen turvaaminen ilman huostaanottoa.

Olen puolitoista vuotta sitten kouluttautunut lastensuojelun kokemusasiantuntijaksi, kokemuskumppaniksi. Samalla olen saanut tutustua muihin vanhempiin, joiden perheessä on tai on ollut lastensuojelun asiakkuus. Joukosta löytyy kaikenlaisia tarinoita tylsästä traagiseen.

Tämä koulutus on opettanut minulle, että joskus päihteitä käyttänyt vanhempi voi osoittaa sellaista viisautta ja tunnollisuutta vanhemmuudessa, mihin en itsekään kykene. Samaan aikaan kasvavasta kokemuskumppanijoukostamme löytyy ammattilaisia myyntipäälliköstä sosiaalityöntekijään. Meillä siis todella on sekä monenlaista työelämäosaamista että omakohtainen kokemus palveluprosessista lastensuojelussa.

Tähän mennessä olemme olleet mukana useissa kunnallisissa ja yksityisissä kehittämistehtävissä. Mainittakoon näistä vaikkapa lastensuojelutyöntekijöiden systeemisen työotteen koulutus, jossa osamme oli palautteen perusteella merkityksellinen; "puheenvuoronne oli ylivoimaisesti vaikuttavin".

Kokemusasiantuntijan hyöty kunnalliselle tai yksityiselle palvelulle on se, että meillä on tietoa siitä, miten palvelu todellisuudessa toimii ja millainen asiakaskokemus on. Meidän avullamme löydetään palvelumuotoilussa kriittisiä kohtia ja korjataan niitä paremmin palvelevaksi.

Kokeile kokemusasiantuntijaa ja hämmästy!

Minna Aittala

ammatillinen kokemusasiantuntija