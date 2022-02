Ensinnäkin, onnittelut kaikille uusille aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille. Rankka vaalityö on takana, mutta tosiasiassa työ on vasta aluillaan. Aluevaltuutetuilla on edessään nyt näytön paikka hyvinvointialueen eri ihmisryhmien ja alueellisen edustavuuden takaamisessa.

Varsinais-Suomessa aluevaltuustoon ei tullut valittua yhtäkään alle 25-vuotiasta ja alle 34-vuotiaitakin vain 11/79. Valtuutetut ja uudet valtuustoryhmät ovatkin nyt keskeisessä roolissa siinä, miten eri ikä- ja ihmisryhmät tulevat kuulluiksi hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueiden lautakunnat ovatkin loistava tapa saada myös nuorten ja nuorten aikuisten ääni kuuluviin sosiaali-, terveys- ja pelastusasioissa. Lautakuntia kootessa tuleekin huomioida myös nuorten mahdollisuus nousta lautakunnissa keskeisiin tehtäviin, jotta heille tärkeät teemat, kuten koulu-, mielenterveys- ja seksuaaliterveyspalvelut pääsevät osaksi aluevaltuustojen asialistoja. Lautakuntien edustavuus tarkoittaakin, että lautakunnissa on kokeneiden konkareiden lisäksi myös nuoria tulokkaita kaikista hyvinvointialueen ihmisryhmistä.

Lautakuntien kokoonpanojen pohdinta on myös erinomainen mahdollisuus taata alueellinen edustavuus hyvinvointialueilla. Moni pieni kunta jäi kokonaan ilman edustajaa, mutta lautakuntapaikkojen tarjoaminen pienten kuntien edustajille on loistava mahdollisuus tasata näitä alueellisia eriarvoisuuksia. Näin aluevaltuutetut tulevat samalla kuulleeksi myös pienempien kuntien tarpeet päätöksenteossa.

Kannustankin kaikkia puolueita ja valtuustoryhmiä valitsemaan viisaasti tulevat lautakuntajäsenet myös nuoret tulokkaat ja alueet huomioiden.

Aluevaltuutettujen kannattaa tukea myös kaikkia toimintatapoja, jotka lisäävät osallisuutta ja hyvinvointialueiden asukkaiden kuulemista, kuten avoimia kuulemistilaisuuksia, nuorisovaltuuston kuulemisia sekä aluealoitteita.

Uutta hallintorakennetta ja uusia toimintatapoja käynnistettäessä hyvinvointialueiden on syytä valaa perustansa hyvin ja se tapahtuu ainoastaan alueen asukkaita kuunnellen.

Miku Kuuskorpi

Lounais-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja