Eevi Raunio: Talven riemut ja murheet

LUKIJAN KOLUMNI

Ensimmäisten lumihiutaleiden pudottua maahan sitä tuntee riemua pian koittavista hiihtokeleistä. Varsinkin taaperot ovat aivan innoissaan. Isommat lapset hakevat mäen nyppylöitä, joilta pääsisivät laskemaan liukurilla.

Ja voi sitä iloa, kun pääsee rakentamaan lumiukkoa. Mikä lapselle on riemua, on aikuiselle vaivaa. On puhdistettava tiet ja pihat, puhumattakaan liukkauden torjunnasta.

Kuluva talvi on loistava esimerkki siitä, mitä kaikkea ainakin kaupunkilaisille talvi tuo tullessaan. Vaihtelevat säät ovat tehneet ajoradat uraisiksi.

Autolla kaistaa vaihtaessa täytyy olla tarkkana, että pääsee polanteen yli toiselle kaistalle. On satanut lunta ja vettä, sitten on pakkasta niin, että lukot jäätyvät ja ikkunoiden rapsutus on työlästä. Nämä ovat niitä autoilijoiden murheita.

Bussilla liikkuessa on hankalaa, kun pysäkin lumivalli tai jää ja liukkaus hankaloittaa bussiin nousemista ja sieltä poistumista. Jalkakäytävät on kuin perunapeltoja ja niillä liikkuminen extreme-urheilua.

Itse en ainakaan uskalla mennä ulos ilman nastoja kengissä. Sen verran muistissa on yli 10 vuotta sitten sattunut kaatuminen, jossa loukkasin käteni.

Turun kaupunki on ollut esimerkillinen siinä, että antaa 70 täyttäneille liukuesteet kantapäihin ilmaiseksi. Sanonta, että ilmaisia lounaita ei ole, pitää tässäkin paikkansa: kun ikäihmiset pysyvät pystyssä eivätkä loukkaa itseään, ei terveydenhuolto kuormitu.

Valtteri-myrsky sai aikaan lumikaaoksen. Raskaat lumityöt pihoilla ovat ottaneet joillakin pumpun päälle, ja tämä on näkynyt päivystyksissä.

Harkitsin tässä lähtemistä hiihtoladulle, mutta tarkemmin ajatellen on vuosia siitä, kun olin viimeksi Lapissa hiihtämässä. Ruissalossa olisi pellolla hiihtolatu, mutta jos kuitenkin olen ladun tukkona tai kaadun, enkä pääse ylös.

Onneksi eilen uimahallit avautuivat ja pääsin Petreliukseen vesijumppaan. Siinä huomasi, että näin korona-aikana oli sellaisia lihaksia, joita en tiennyt olevankaan.

Ehkä tämä aika on saanut matalapaineen myös mielen maisemiin, kun ulkona on liukasta eikä lenkkeily ole turvallista – ja kaikki sosiaaliset aktiviteetit on olleet tauolla. Ainoana ilona televisio, lehdet, kirjat ja puhelin.

Päivä on pidentynyt ja pian kevät tekee tuloaan. Onneksi meillä on neljä vuodenaikaa, iloitaan niistä. Kohta voimme kaivaa pyörät kellareista. Saamme kokea vauhdin hurmaa, jos jäi käymättä pulkkamäessä.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.