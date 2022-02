Turun Sanomissa (26.1.) ja Ylen uutisissa (28.1.) on nostettu esille Turun kaupungin huolestuttava kouluterveydenhuollon tilanne, joka näyttäytyy samanlaisena monella muullakin paikkakunnalla.

Koronapandemian aikana kouluterveydenhuollosta on siirretty paljon terveydenhoitajia lyhyiksi tai pidemmiksi ajanjaksoiksi muun muassa tartuntataudin edellyttämiin ohjaustehtäviin, testaukseen, jäljitykseen ja rokottajiksi.

Lisäksi viime aikoina useilla paikkakunnilla terveydenhoitajilla on paikattu terveydenhuollossa olevaa henkilöstöpulaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asetuksen mukaisia terveystarkastuksia sekä muita oppilaiden ja perheiden terveystapaamisia on monissa kouluissa siirretty tai niiden toteutusta on supistettu.

Tilanne alkaa olla monilla kouluilla lähes kestämätön, kun terveydenhoitajat eivät ole olleet kouluilla normaaliin tapaan oppilaiden ja perheiden tavoitettavissa.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä tukea tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. Lisäksi tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmia, havaita varhaisen tuen tarpeet ja syntyneet ongelmat sekä koordinoida niiden hoitoa.

Terveydenhoitajat tekevät kouluilla terveyttä edistävää yhteistyötä opettajien ja vanhempien sekä oppilashuollon muiden ammattilaisten, kuten lääkärin, psykologin ja kuraattorin, kanssa.

Toiminnan periaatteena on perhelähtöisyys ja koko perheen terveyden edistäminen, vanhemmuuden tukeminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään.

Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat tutkitusti lisääntyneet. Jo ennen koronaepidemiaa ongelmia oli runsaasti, mutta korona-aika on lisännyt ja kärjistänyt niitä.

Miten tartutaan varhaisessa vaiheessa oppilaan terveyteen liittyviin huoliin ja ongelmiin, jos koululla ei ole terveydenhoitajaa tai kouluterveydenhuollon toimintaedellytyksiä on muuten olennaisesti heikennetty?

Kouluterveydenhoitajalla on tärkeä rooli kouluyhteisössä. Säännöllisissä tapaamisissa terveydenhoitaja oppii tuntemaan oppilaan ja hänen perheensä sekä heidän elämäntilanteensa.

Tuttuus mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen suhteen muodostumisen ja mahdollistaa sellaisten oppilaiden ja perheiden havaitsemisen, joilla on ongelmia tai vähän voimavaroja ja näistä syistä lisääntynyt tuen tarve.

Nyt korona-aikana oppilailla on aiempaa suurempi tarve hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle. Lapsille ja nuorille on turvattava heille kuuluva kouluterveydenhuolto – ohjaus, tuki ja apu.

Tukea ja ennaltaehkäiseviä toimia ei voi siirtää tulevaisuuteen.

Kouluterveydenhuolto on erinomainen ennaltaehkäisevä palvelu lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, kunhan sen toimintaedellytykset turvataan. Se on myös yhteiskunnallisesti kustannustehokas palvelu.

Ei tarvita erillistä nuorisoneuvolaa eikä neuvolapalveluiden jatkamista kouluihin, kuten jotkut päättäjät ovat kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sisältöä tuntematta esittäneet.

Kouluterveydenhoitajilla tulee olla riittävästi aikaa työhönsä, ja se edellyttää valtakunnallisia henkilöstömitoituksia. Terveydenhoitajia tulee myös kuulla nykyistä enemmän oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa ja heille tulee mahdollistaa oman osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksilla.

Työn rikkaudesta huolimatta työtehtävien runsaus ja oppilaiden sekä perheiden monimuotoiset ongelmat aiheuttavat nykyisin terveydenhoitajille riittämättömyyden tunnetta, uupumusta, ja ne voivat johtaa jopa alan vaihtoon.

Työolosuhteet vaativat parantamista ja korkeasti koulutetusta asiantuntijatyöstä tulee maksaa myös asiantuntijatyön palkka, jolloin terveydenhoitajien rekrytointi on nykyistä helpompaa.

Kouluterveydenhuollossa korostuu ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkityksellisyys. Kyse on lapsista ja nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan tänään ja tulevaisuudessa. Tukea ja ennaltaehkäiseviä toimia ei voi siirtää tulevaisuuteen.

Siirtämisellä lastensuojelupalveluiden tarve kasvaa, lasten ja nuorten mielenterveysongelmat kasvavat entisestään ja erikoissairaanhoidon kustannukset jatkavat nousuaan. Puhumattakaan siitä, miten puuttuvasta avusta johtuvat ongelmat vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen tai jopa koko eliniän.

Kouluterveydenhuollon ja siellä toimivan henkilöstön voimavaroja on vahvistettava. Lapsista ja nuorista välittäviä päätöksentekijöitä tarvitaan nyt, kun päätöksiä hyvinvointialueiden terveyspalveluista tehdään.

Toivottavasti uudet aluevaltuutetut ottavat vahvasti kopin tästä asiasta ja panostavat lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävään kouluterveydenhuoltoon.

Tiina Mäenpää

Puheenjohtaja

Suomen Terveydenhoitajaliitto

