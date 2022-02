Turku sai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta noin 5,5 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla on tarkoitus parantaa kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta. Tärkeitä hankkeita on paljon, mutta Turun tulisi niitä priorisoidessa ottaa huomioon myös alueiden tasa-arvoinen kehittäminen.

Vielä viime vuosikymmenellä Turun kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa suunnitelmissa oli rakentaa 6,9 kilometrin pyörätie Pohjois-Turkuun Säkyläntielle Tortinmäkeen asti. Hinta-arvio oli noin kaksi miljoonaa euroa ja kiireellisyysluokka I. Perusteina olivat puuttuva taajamayhteys ja vaarallinen liikenne, jolla nopeustaso oli osin 100 kilometriä tunnissa.

Sittemmin, vaikka pyöräilyn kehittämistä on vain entisestään lisätty, on kyseinen suunnitelma pudotettu pois suunnitelmista. Kyseisellä tiellä on sattunut paljon kolareita ja rekkaliikenne on erityisen raskas.

Pyörätien puuttuminen kyseisellä alueella eriarvoistaa lapsia ja pitkällä tähtäimellä aiheuttaa syrjäytymistä. Koulu, harrastukset, nuorisotilat ja kaverit ovat kaikki saavutettavissa vain autolla. Lapsen itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on mahdotonta ilman pyörätietä.

Turku puhuu paljon ennaltaehkäisystä, lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja alueiden tasa-arvoisesta kehittämisestä, mutta teot eivät vastaa puheita ainakaan Pohjois-Turun osalta.

Turku käyttää valtavasti rahaa turhakkeisiin sekä imagon parantamiseen ja brändäykseen. Hyvin hoidetut työt antavat hyvän maineen, joten fokus ja resurssit tulisi suunnata aitoihin asioihin.

Pyörätien rakentaminen Tortinmäkeen asti parantaisi alueen asukkaiden fyysistä terveyttä. Kaikenikäiset pääsisivät vapaammin ja turvallisemmin liikkumaan, mikä auttaisi heitä verkostoitumaan ja ennaltaehkäisisi syrjäytymistä ja masennusta.

Se vähentäisi myös autoilua ja olisi siksi myös ilmastoteko.

Nyt kun koronan myötä Kurjenrahkan kansallispuisto on vieläkin ahkerammassa käytössä, voisi pyörätien rakentaa saman tien kansallispuistoon asti eli 14 kilometrin mittaiseksi. Se mahdollistaisi isommalle joukolle terveyttä ylläpitävän, ekologisen ja turvallisen reitin upeaan lähiluontoon.

Tällaiseen isompaan laajasti hyödylliseen, kuntarajat ylittävään, hankkeeseen olisi paremmat mahdollisuudet hakea rahoitusta. Kyse on vain siitä, tahtovatko Turun päättäjät lähteä ajamaan asiaa eteenpäin. Nimiä tämän asian puolesta kerätään.

Mimmi Ruusunen

Turun kaupungin varavaltuutettu (kesk)