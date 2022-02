Nyt on se aika vuodesta, jolloin omat ajovirheet näkyvät liikenneonnettomuustilastoissa tavallista herkemmin. Olosuhteet eivät aiheuta onnettomuutta, vaan kuljettajan olosuhteista piittaamaton toiminta.

Kaikille tuttuja ovat ”läheltä piti” -tilanteet, joita ei näy tilastoissa ja joita ei edes voi luotettavasti tilastoida, vaikkapa haastattelemalla.

Yleisimpiä syitä joutua hätätilanteeseen on olosuhteisiin sopimaton turvaväli edellä ajavaan. Syksy, talvi ja alkukevät yöpakkasineen ja nopeine lämpötilan vaihteluineen, sateineen, pyryineen ja myrskyineen aiheuttavat sen, että samalla tiellä, saman vuorokauden aikana voivat olosuhteet paikallisesti vaihdella yllättävän paljon.

Erityisesti jonossa ajo on haastavaa, koska riittävän turvavälin jättänyt ajoneuvo ohitetaan ja sitten tungetaan taakse, mikä vaarantaa ainakin kolmen ajoneuvon turvallisen kulun. Ajajien suhtautuminen ajonopeuteen vaihtelee iän, kokemuksen, ajotyylin ja -kunnon mukaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yleinen turvatekijä on sopeutua normaaliin jonon nopeuteen ohittelematta tai hidastelematta.

Silloisen liikenneministerin Anne Bernerin kanssa käydyissä neuvotteluissa tuolloin tulossa olevasta tieliikennelain uudistuksesta tuotiin esiin ne ongelmat, joita tuo tielläkin näkyvä harmaantuminen väestön ikääntyessä.

Mikään automaattinen valvonta ei riitä, vaan ajon seuranta tiellä tapahtuvalla näkyvällä valvonnalla antaa mahdollisuuden puuttua virheelliseen ajotapaan. Tämä ei tietenkään tarkoita välitöntä sakottamista, vaan ajon keskeyttämistä matalalla kynnyksellä ja opastuksella.

Ministeri yhtyi näkemykseen ja esitettyihin perusteluihin. Kuitenkaan lain ja säädösten tarkennukset eivät paranna tilannetta, ellei maanteillä näy valvontaa – ei vain kameratolppia, joista apu ei löydy.

Kaikki maanteillä paljon ajavat ja ammattiautoilijat ovat valittaneet jo vuosia sitä, että liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja osaavan henkilöstön hajaannuttaminen muuhun poliisitoimintaan on merkinnyt vuosikymmenen takaisen valvonta- ja partiotoiminnan romahtamista.

Jopa vähäisen toiminnan strategian siirto puskiin heikentää edelleen valvonnan vaikuttavuutta.

Syksy, talvi ja alkukevät yöpakkasineen ja nopeine lämpötilan vaihteluineen aiheuttavat sen, että ajo-olosuhteet voivat paikallisesti vaihdella yllättävän paljon.

Tilanne näkyy tieliikennekuolemien tilastojen vertailussa Suomen ja pohjoisten naapurimaiden välillä. Norjassa luvut ovat nyt jo alle sadan, vaikka olimme aikoinaan samalla viivalla. Meillä 2020 luku oli 223, vuonna 2021 nykytietojen mukaan 219.

Siltä linjalta on vaikea toivoa nopeita muutoksia, sillä poliisijohto joutuu kamppailemaan resursseista – muistissa on viime kesän uhka määrärahojen leikkauksista.

Ainoa apu on oma apu: omien virheiden välttäminen. Väistö on yleisin tapa estää peräänajo, mutta väistö vasemmalle voi olla kohtalokas. Parempi vaihtoehto on vaikka ohjaaminen tieltä, kunhan se ei vaaranna muita – tai joskus peräänajo, joka tosin voi seurauksiltaan olla fataali, mikäli edellä ajavan ja oman ajoneuvon nopeuden ero on suuri.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vastuu onnettomuudesta lankeaa yleensä perään törmääjälle, ellei edessä ajanut ole yllättäen jarruttanut ilman näkyvää syytä. Siis valppaus edessä ja takana ajavien toiminnasta vähentää yllätyksiä.

Taustapeilit kuuluvat ajoneuvon pakollisiin varusteisiin. Niitä on syytä vilkuilla pitkilläkin matkoilla.

Nasta- ja kitkarenkaiden erot, puhumattakaan kuluneista renkaista – varsinkin jääkeleillä – merkitsevät selvää onnettomuusriskin kasvua jonossa ajettaessa. Kuljettaja tietää parhaiten ajokkinsa ajo-ominaisuudet, kannattaa siis sopeuttaa ajonsa tähän tietoon.

Toiveena on, että maamme kymmeneksi vuodeksi lähes paikalleen jämähtäneitten liikennekuolemien määrä vaatii valtiovallan toimenpiteitä poliisin turvaamiseksi tulevaisuudessa. Utopistinen haave on saada maanteille vanhanaikainen, ajosuoritteita seuraava ja tarvittaessa ajoon puuttuva viranomainen.

Sven-Olof Hassel

Ylikomisario evp

Antti Jääskeläinen

Oikeuslääkäri