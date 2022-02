Fysioterapia on Suomen suurin kuntoutusala. Vuosittain 3 600 fysioterapeuttia kohtaa julkisessa terveydenhuollossa lähes 400 000 asiakasta. Kaikesta julkisen sektorin kuntoutuksesta fysioterapiaa on peräti 61 prosenttia.

Fysioterapeutti on korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, jonka palkka on kuntasektorin kuntoutusalan ammateista huonoin. Tehtäväkohtainen palkka on noin 2 540 euroa, kun vastaava palkka kuntoutusalalla on noin 3 000 euroa.

Miksi näin? Fysioterapeuttien palkkauksesta on vuosien ajan sovittu virheellisesti työehtosopimuksessa hoitotyön palkkausliitteessä. Tähän pohjaava tehtävien vaativuuden arviointi ei tunnista työn erityispiirteitä. Päivätyöläisinä fysioterapeuttien ansioita eivät nosta myöskään vuorolisät.

Hoitajapulaa on yritetty ratkaista useilla terveydenhuollon sektoreilla siirtämällä fysioterapeutteja hoitotyöhön. Suomen Fysioterapeutit ei hyväksy tätä. Olemme myös erittäin huolestuneita siitä, että juuri kuntoutuksen niukoilla resursseilla paikataan perushoidon henkilöstövajetta.

Hoitajapulaa on yritetty ratkaista siirtämällä fysioterapeutteja hoitotyöhön.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Heikko palkkataso ja epävarmuus oikeudesta harjoittaa valitsemaansa ammattia heikentävät kuntatyönantajien vetovoimaa ja ohjaavat fysioterapeutteja töihin muualle.

Julkisalojen tammikuussa alkaneissa sopimusneuvotteluissa Suomen Fysioterapeuttien ja neuvottelujärjestömme JUKO:n tavoite on kuntoutusalan palkkauksen selkeyttäminen. Fysioterapeutti on aina kuntoutusalan asiantuntija, ei hoitaja.

Tiina Mäkinen

Puheenjohtaja

Suomen Fysioterapeutit