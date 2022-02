Hoitohenkilökunnan akuutti vaje on tullut hyvin selväksi viimeistään nyt pandemian aikana. Samaan aikaan käydään vilkasta keskustelua siitä, tulisiko pulaan vastata rekrytoimalla Suomeen lisää hoitajia ulkomailta.

Aluevaalien vaalikonevastauksien perusteella päättäjien näkemykset ovat Varsinais-Suomen piirissä hyvin yhteneväiset. Selvä enemmistö kaikkien puolueiden edustajista tukee hoitajien rekrytoimisen lisäämistä ulkomailta, ja aluevaltuuston kolmen suurimman puolueen osalta kannatus on yli 70 prosenttia.

Suomi on tilanteessa, jossa syvä hoitajapula vaikeuttaa jo nyt hoitoon pääsyä. Huoltosuhteemme heikkenee, ja 2030-luvulla yli 75-vuotiaiden ikäryhmä on kaikista suurin.

Lisäksi tekemämme Työelämätutkimuksen mukaan 44 prosenttia sotealalla työskentelevistä pohtii alan vaihtoa. Kun vielä huomioidaan muidenkin alojen työvoimapula, on selvää, ettemme pärjää pelkästään kotimaisin voimin.

Hoitajia on rekrytoitu kolmansista maista jo pitkään. Filippiinit on perinteinen hoitajien lähtömaa ja siellä koulutetaan jatkuvasti uusia hoitajia yli maan oman tarpeen. Valitettavasti Suomen vetovoima ei kuitenkaan enää ole entisensä, kun kisa esimerkiksi Japanin, Saksan ja Iso-Britannian kanssa on kiristynyt.

Emme saa sortua kuvittelemaan, että pelkkä tervetulotoivotus tekee Suomesta houkuttelevan. Päinvastoin nyt on kiire tarkistaa ja korjata omat prosessimme ja mielikuvamme.

Houkuttelevuudessaan englanninkieliset maat menevät helposti muiden edelle. Uuteen maahan integroituminen vaatii aina paikallisen kielen osaamista, ja Suomen hoitoalalla moni tehtävä edellyttää kommunikointia vain suomea puhuvan asiakkaan kanssa.

Tällä hetkellä kolmannesta maasta tuleva, kansainvälisen koulutuksen ja työkokemuksen saanut sairaanhoitaja ei kelpaa Suomessa virallisesti edes lähihoitajan työhön.

Olisiko tässä yhteiskunnallisesti kriittisessä tilanteessa silti mahdollista järjestellä työtehtäviä siten, että vähän heikommallakin suomen kielen taidolla pärjää? Näin voisimme lyhentää ennen työn aloitusta tapahtuvaa kielikoulutusta ja tehdä Suomeen töihin tulemisesta helpompaa ja nopeampaa.

On hyvä muistaa, että työskentely autenttisessa kieliympäristössä on paras tapa oppia kieltä.

Toinen haaste liittyy työskentelyyn Suomessa.

Se vaatii oppisopimuskoulutuksen, joka voi kestää lähes vuoden ja jolloin hoitaja työskentelee mitoituksen ulkopuolella, niin sanottuna ylimääräisenä henkilönä. Sairaanhoitajaksi kouluttautuminen taas on puhtaasti hankerahoituksen varassa, ja sitä on tarjolla vain pääkaupunkiseudulla.

Meidän tulisi rakentaa molempiin hoitotehtäviin selkeä ja yksinkertainen koulutuspolku. Erinäisiä projekteja tämän tiimoilta on käynnissä, mutta lopputuloksesta ei ole takeita. Koulutuspolku kuitenkin tarvitaan, jotta voimme tarjota hoitajille joustavan ja nopean väylän työkokemusta vastaaviin työtehtäviin.

Nyt on korkea aika kääriä hihat ja muuttaa sanat teoiksi. Tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, jotta saamme helpotusta koko yhteiskuntaamme vaivaavaan haasteeseen.

Elina Koskela

Kansainvälisestä työvoimasta vastaava johtaja

Barona