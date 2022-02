Tavoitteet ovat hyvät useiden vuosien jälkeen, siitäkin huolimatta, että jotkut urheilijoista ovat sairaslomalla. Minä uskon kuitenkin hyvän päivän tulleen ja kunnon ajoituksen osuvan kohdalleen tärkeillä hetkellä.

Kuitenkin on syytä odottaa, että toimittajat ja Yleisradion selostajat jättävät mitalit kilpailijoiden varaan, ja että pettymysten jälkeen, kun mitali on jäänyt tulematta, eivät lähde selostelemaan, että kilpailijoiden hermojen ja niiden hallinnan vuoksi urheilija on muka sunnuntaihiihtäjä.

Suomi nousuun ja pää pystyyn suomalaiset!

Ainakin minulla tulevat kyyneleet putoilemaan silmistä, kun Suomen lippu nousee salkoon ja Maamme-laulu soitetaan voiton kunniaksi. Suomi nousuun ja pää pystyyn suomalaiset! Olympiatuli palaa ja palakoon se meidän suomalaisten keskuudessa kirkkaasti!

Aki Elmer Seppänen