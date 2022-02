Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen linjasi tammikuun alussa useista uusista koulutusvastuista korkeakouluille vuodesta 2023 alkaen. Koulutuksen monipuolistuminen ja aloituspaikkojen lisääminen viime vuosina vahvistavat suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen pohjaa.

Aloituspaikkoja lisätessä tulisi kuitenkin muistaa, että opiskelija tarvitsee opiskelupaikan lisäksi katon päänsä päälle.

Vuosien 2020–2022 välillä aloituspaikkoja on lisätty noin 10 000, ja lähiaikoina paikkoja on tulossa vielä yli 2 000 lisää. Etenkin kasvukeskuksissa ja yliopistokaupungeissa asumiskulut ovat kasvaneet viime vuosina.

Koronapandemian johdosta seurannut korkeakoulujen laaja siirtyminen etäopetukseen on taittanut tätä kehitystä, mutta on syytä uskoa, että pandemian hiipuessa niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujenkin halu palata lähiopetukseen on suuri.

Kun lisätään yhtälöön tulevat uudet aloituspaikat, on selvää, että asuntotarve korkeakoulukaupungeissa tulee lähivuosina olemaan suuri.

Asumismenot saattavat helposti suurissa kaupungeissa haukata opiskelijan kuukausituloista leijonanosan. Asumistuen kasvattamisesta ei ole lääkkeeksi, sillä se mahdollistaa ainoastaan vuokranantajille korkeamman vuokran pyytämisen.

Kasvukeskusten kaavoituksessa tulisikin kiinnittää huomiota riittävän tiiviiseen rakentamiseen, jotta asumisen hinta pysyy kohtuullisena ja asuntoja on tarjolla monipuolisesti – sekä markkinaehtoisesti toimivilta tahoilta että asuntosäätiöiltä.

Riittävä asuntotarjonta olisi eduksi sekä opiskelijan lompakolle että valtion rahakirstulle, etenkin kun asumistukimenojen kasvua olisi hyvä pyrkiä taittamaan tulevina vuosina.

Otso Reijonen

Rkp-nuorten liitto­hallituksen jäsen