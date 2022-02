Hallitus on viime viikon tiedotustilaisuudessaan ilmaissut halunsa avata niin kutsuttuja matalan riskin tilaisuuksia. Tilaisuuksien ja tilojen jakaminen eri riskiluokkiin perustuu THL:n luomaan riskipistetaulukkoon. Media käyttää taulukosta johdettuja termejä täysin kritiikittä.

THL:n mukaan taulukko perustuu lääketieteellisiin ja epidemiologisiin asiantuntija-arvioihin, mutta näistä mitään ei ole tuotu julkiseksi. Tietopyyntöihin vastatessaan THL on myöntänyt, että taulukon tueksi ei ole olemassa mitään kirjallista dataa, ei edes muistiota.

Tämä kerrottiin myös syksyllä taulukon julkistamistilaisuudessa.

Taulukko on pelkkä internet-sivu, jossa ei ole siitä vastaavan viranomaisen yhteystietoja. Dokumenttia on myös päivitetty ilman, että edellisiä versioita jätetään saataville, mikä on läpinäkyvyyden kannalta kestämätöntä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On juridisesti hyvin kyseenalaista asettaa rajoituksia tietyille tapahtumille ja tiloille perustuen todennäköisyyksiin ja ennakointiin, kun näiden todennäköisyyksien tieteellistä taustaa ei ole kirjallisena edes olemassa.

Ei ole myöskään tiedossa, perustuuko taulukon pisteytys siihen, miten tilaisuudet toimivat ennen koronaa, vai onko pisteytyksessä otettu huomioon tilojen hygieniatoimenpiteet, muun muassa maskien käyttö.

Vetoamme, että media käyttäessään riskipistemallin termistöä kyseenalaistaa sen juridisen pätevyyden rajoituksia asetettaessa. Journalistin ohjeisiin kuuluu kriittinen suhtautuminen tietoon myös silloin, kun se annetaan valtion tasolta.

Yli 200 ihmistä musiikki- ja kulttuurialalta:

Abdirahman Hussein, tapahtumatuottaja, DJ, yrittäjä

Aino-Kuutamo Uusitorppa, senior promotion manager & label manager

Aino-Maria Paasivirta, promoottori, Fullsteam Agency Oy

Aki Hauru, muusikko

Alex Hautamäki, valo- ja videosuunnittelija

Aliina Lindroos, tanssitaiteilija

Alma Hätönen, juontaja, yrittäjä

Alvaro Moreno, sound technician/ freelancer

Anna-Liisa Nylund, kulttuurituottaja & taidehallinnon maisteriopiskelija

Annamaija Saarela, G Livelab Tampere

Anni Valkonen, tapahtumien tekninen tuottaja, artisti

Anniina Timonen, muusikko/musiikintekijä

Annika Metsäketo, freelancer

Annika Oksanen, promoottori & agentti / Live Nation Finland

Anssi Kela, muusikko

Anssi Tähtinen, agentti/yrittäjä/ohjelmapäällikkö

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Antti Hynninen, muusikko

Antti Tuisku, muusikko

Antti Yli-Halla, ohjelmapäällikkö & dj

Antti-Jussi Saarela, agentti & yrittäjä / M-Eazy Music Live

Archie Cruz / yli-päällikkö

Ari Koskinen, agentti / Fullsteam Agency

Ari Pietilä, tuottaja

Arto Mäenpää, Kaaoszine päätoimittaja

Arttu Vauhkonen, muusikko / yrittäjä

Benjamin Peltonen, artisti & yrittäjä

Carita von Rutenhjelm / ohjelmatoimiston ceo & tv-tuottaja

Carla Ahonius, yrittäjä ja toimitusjohtaja, Manage Me Oy

Chisu, artisti & yrittäjä / Hear Kitty Oy & 11 ONES Oy

Christel von Haartman, ruokapalveluiden tuottaja festivaalit, HRR oy

Daniel Freyberg, muusikko

Eemeli Erkinheimo / yrittäjä

Eero Jääskeläinen / ohjelmapäällikkö, muusikko, yrittäjä

Eero Tolppanen, A&R johtaja, yrittäjä, Elements Music Oy

Eetu Pesu, muusikko, striimiteknikko

Eeva Koivusalo, muusikko

Ella Jaakkola, muusikko

Elsa de Campos, agentti / Live Nation Finland

Emma Hynnä, Promootiopäällikkö

Emma-Lotta Juutilainen, Production Manager / Fullsteam Agency

Emmy Puustjärvi, Royalties & Licensing Manager, Warner Music Finland

Erin Anttila, artisti, yrittäjä Nylkky Oy

Esa Nikkilä, All Day

Esa Tontti, Alt Agency & Management

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Essi Varila, promotion manager

Eva Louhivuori, muusikko & yrittäjä

Gabriela Campos, kulttuurituottaja

Hanna Koura, ticketing manager / Fullsteam Agency

Hanna Kuosmanen, Scripted & Administration Manager, Yellow Film & TV Oy

Hanna-Leena Ehn, kulttuurituottaja

Hanna-Maaria Tuomela, artisti, yrittäjä

Hannu Sormunen, Aspen Music Oy & Lasso Entertainment Oy / yrittäjä, manageri, tuottaja, muusikko

Heidi Aho, liiketoimintajohtaja / HC TPS & Turku Live

Henri Juvonen, valokuvaaja

Henri Vuorenmaa / Muusikko

Heta Hyttinen, toimitusjohtaja, Ginger Vine Management

Ida Raja-aho, markkintointi- ja tapahtumakoordinaattori / KPY Novapolis sekä freelance tapahtumatuottaja

Iina Maula, Project manager, Fullsteam Agency

Iivo Kaipainen, Muusikko, Yrittäjä

Ilari Hämäläinen, muusikko, yrittäjä

Ilta Silva, muusikko

Ingrid Stroom, kulttuurituottaja / Thrust Productions

Isadora Kamotskin, markkinointipäällikkö

Jaakko Jakku, muusikko

Jake Hannula, agentti

Jani Junnila, Supla

Jani Niemi, yrittäjä, Soundfest, Creative Gorilla

Jani Sutelainen, muusikko, tapahtumajärjestäjä

Janita Autio, valokuvaaja

Janne Joutsenniemi, muusikko & yrittäjä

Janne Mansnerus, Muusikko, Artisti, Yrittäjä

Jannica Nordberg, kulttuurituottaja, freelancer

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jannika Nyqvist, Marketing Director, Sony Music

Jarkko Toivanen, Freelancer muusikko

Jenni Jauri, elokuvatuottaja, Tuffi Films Oy

Jenni Vartiainen, muusikko

Jepa Lambert, muusikko & yrittäjä

Jere Leskinen, DJ, muusikko ja yrittäjä.

Jesper Geitel, muusikko

Jesse Kaikuranta, muusikko

Johannes Naukkarinen, muusikko

Jonna Salonen, freelancer

Joona Juutilainen, kulttuurituottaja

Joona Pietikäinen, muusikko, yrittäjä

Joonas Koivila, tuottaja

Joonas Luhtavaara, Muusikko

Jouni Perämaa, Optimus Management & Booking

Juha Ruusunen, manageri & yrittäjä

Juha Saunala, Muusikko

Juha-Matti Penttinen, säveltäjä / tuottaja / yrittäjä / dj.

Juho Vehmanen, muusikko, yrittäjä

Juka Hynynen, yrittäjä, tuottaja, Jiffel Music Group

Jukka Eskola, muusikko

Jukka Immonen, tuottaja, säveltäjä, yrittäjä / The Fried Music Oy, Nordic Music Partners.

Jukka Salovaara, ääniteknikko/muusikko

Jukka Tallgren, tuottaja, Tampere-talo

Jules Näveri, muusikko

Jurek Reunamäki, muusikko

Jussi Ridanpää, radiojuontaja, ravintoloitsija, tapahtumajärjestäjä, yrittäjä

Jutta Jääskö, kulttuurituottaja

Juuso Turkki, muusikko

Jyri Heikkinen, All things Live

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jyri Helko, muusikko & tapahtumarakentaja

Kalle Halonen, project manager, Securitas Events Oy

Kalle Kallonen, Blockfest

Kalle Lindroth, muusikko ja yrittäjä

Kari Härkönen, muusikko ja yrittäjä

Kari Saarilahti, muusikko, tuottaja, toimitusjohtaja / Don Johnson Big Band & INTO SCHOOL Oy

Katariina Kakko, yrittäjä

Katrin Vaskelainen, tanssija, koreografi, tuottaja

Keijo Niinimaa, Max Mana (keikkamyynti), tuottaja sekä muusikko

Krista Nupponen, Controller/Fullsteam

Krista Ruusunen, muusikko, kulttuurituottaja

Kristian Klinga, Arkade Nights Oy

Kristian Kuronen, Teknikko, Freelancer

Kristiina Hujanen, merkkarimyyjä

Kristiina Paananen, markkinointi- ja myyntipäällikkö, Tampereen Kulttuurikamari Oy & freelancer

Kuisma Aalto, muusikko

Lasse Mellberg, Muusikko ja yrittäjä

Lasse Piirainen, muusikko/yrittäjä

Lasse Sakara, yrittäjä ja muusikko

Laura Lehto, artisti, lauluntekijä

Laura Vähähyyppä, radio rock, toimittaja

Leri Leskinen, muusikko ja yrittäjä

Liina Rislakki, Fullsteam Agency

Lissu Kirves, kulttuurituottaja

Lito Gilberto, Manageri, Yrittäjä

Lotta Kyllönen-Jämsä, tanssija

Lotta Luolamo, puvustaja / visualisti / yrittäjä

Maija Kuusi, yrittäjä, kulttuurin monityöläinen, MusicMakers

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maiju Asikainen, yrittäjä, Frontier Promotion

Maiju Talvisto, Head Of Artist Relations, Flow Festival

Maria Rahikainen, muusikko

Maria Silvasto, tapahtumavastaava, Helsingin Rock and Roll Oy / Tavastia-klubi

Marika Rönkkö, ravintolapäällikkö, Kulttuuritila Nuijamies

Marko Häkkinen, Ääniteknikko, yrittäjä Angle Event Technology Oy

Markus Nordenstreng, musiikintekijä/muusikko

Markus Vanhala, muusikko

Masi Hukari, myyjä, muusikko, freelance teknikko etc.

Matias Keskiruokanen, yrittäjä, tuottaja, säveltäjä

Matti Kaunisvesi, agentti, yrittäjä

Matti Myllyaho, tanssija

Melina Korvenkontia, freelancer

Miidu Khalifa, Tuottaja, DJ, Yrittäjä

Mika Hartikainen, artistituotanto- Tavastia klubi

Mika Jussila, Studioammattilainen, Finnvox Studiot

Mika Kankaanpää, Dj, tuottaja, yrittäjä.

Mika Nikula, yrittäjä Hammer Management oy

Mika Sorola, agentti/ Fullsteam Agency Oy

Mika Tanttu, muusikko

Mika Värtö, VILD Music Oy

Mikke Neuvonen, muusikko

Mikko Korpi, agentti

Mikko Kosonen, muusikko

Mikko Merimaa, ohjelmavastaava, Tavastia-klubi

Mikko Niemelä, toimitusjohtaja, Ruisrock

Mikko Pettinen, muusikko mm. UMO Helsinki Jazz Orchestra

Mikko Puttonen, manageri ja agentti / Raitala Music

Mikko Siren, muusikko, Apocalyptica

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikko Tuliniemi, ravintolapäällikkö/Johnny’s Heist, Ääniteknikko/ Lost Society

Mikko von Hertzen, muusikko

Minette Ristikari, marketing & PR manager, Fullsteam

Mira Aalto, yrittäjä

Mirva Merimaa, Yrittäjä, toimitusjohtaja Tiketti

Nea Ritala, yrittäjä

Nella Lindroth, palvelupäällikkö / Hook Finland

Nelli Petro, freelancer

Niina Jalonen, agnetti

Niko Tähtinen, Manageri/All Good Mgmt

Nina Hartikainen, Liiketoimintajohtaja, Helsingin Rock and Roll Oy/ Tavastia klubi

Nino Lintermo, Yrittäjä / Paha Tapa Oy.

Nora Norrlin, Liekki Promotion

Okke Komulainen, muusikko/ säveltäjä/tuottaja

Olavi Uusivirta, muusikko, musiikintekijä, näyttelijä

Osku Jalkanen, OikeaOsku Productions

Ossi Riita, säveltäjä/tuottaja/yrittäjä

Pasi Hara, Freelance ääniteknikko, miksaaja

Patrick Lindholm, Head of Creative, Sony Music Finland

Peppi Puljujärvi, yrittäjä

Petra Gargano, muusikko ja yrittäjä

Petra Theis, artisti & tv-tuottaja

Petri Lindroos, muusikko ja yrittäjä.

Petteri Summanen, ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä, sanoittaja

Pia Raitala, toimitusjohtaja, Raitala Music Oy

Piia Sarajuuri, yrittäjä

Pirjo Soininen, tuottaja

Pyry Hanski, muusikko & kulttuurituottaja

Rauno Jürise, muusikko

Riitta Huttunen, työelämälehtori ja freelancer tuottaja

Riki Murto, muusikko/yrittäjä

Riku Rajamaa, muusikko/musiikintekijä

Riku Salomaa, toimitusjohtaja, The Fried Music Oy / Nordic Music Partners Oy

Risto Niinikoski, muusikko & yrittäjä.

Risto Roine, muusikko

Rita Behm, lauluntekijä & yrittäjä

Rowan Rafferty, toimitusjohtaja/promoottori/agentti, Nem Agency Oy

Saara Silvennoinen, COO, Splay One

Saku Hjelt, Muusikko

Saku Moilanen, musiikkituottaja / Deep Noise Studios

Salla Vallius, kulttuurituottaja

Sami Kovalainen, yrittäjä, SK-Productions

Sami Kuoppamäki, muusikko

Sami Kuronen, toimittaja, juontaja, yrittäjä

Sami Saari, muusikko, artisti, yrittäjä

Sampo Sundström, Muusikko

Samuli Mikkonen, muusikko

Samuli Sirviö, muusikko

Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö, Muusikkojen liitto

Santeri Paju, muusikko / yrittäjä

Semira Ketroussi, A&R Manager, Elements Music Oy

Sharon Rubanovitsch, laulaja-lauluntekijä

Siiri McDonagh, tapahtuma-asiantuntija, artistimanageri

Stefan Koskinen, yrittäjä, IHANA Tuotanto

Susanna Eronen, yrittäjä

Taija Holm, toimitusjohtaja, ProPromotion Oy

Taikuri Luttinen, freelancer

Tanja Halonen, freelance tapahtumatuottaja

Tapio Korjus, yrittäjä, promoottori, agentti ja manageri, Rockadillo Production Oy

Tara Kojonen, yrittäjä

Teijo Jämsä, muusikko

Temi Kinnunen, Ääniteknikko

Teppo Hakkarainen, Pyroteknikko / Fire Factory Oy

Tero Arnberg, Noise House Oy/osastopäällikko, 5 by 5 Oy/freelance ääniteknikko

Tiina Vihtkari, yrittäjä, manageri, Sublime Music Agency Oy

Timo Isomäki, promoottori / Extra Large Music Oy

Tina Jukarainen, manageri ja COO, Manage Me Oy

Tino Pirttioja, Suomen Keikkamyyjä / Suomen Keikkamyynti

Tom Frisk, yrittäjä, manageri, kustantaja - Backfront Music Oy / Hallituksen pj. - Music Finland

Tom Riski, varatuomari, Solina Records ay / Alt Agency & Management Oy

Tomi Luoma, muusikko

Tomi Metsäketo, muusikko

Tomi Sipikari, järjen ja logiikan ystävä

Tommi Läntinen, biisintekijä, muusikko, yrittäjä

Tommi Muhli, kulttuurituottaja

Tommi Tuomainen, toimitusjohtaja, Elements Music Oy

Toni Ritonen, Agentti, Fullsteam Agency Oy

Tuomas Kauhanen, muusikko

Tuomas Tuovinen, muusikko

Tuomo Saikkonen, toimitusjohtaja, rock-muusikko

Tuuli Paju, muusikko, näyttelijä

Ulla Ikonen, merchmyyjä / yrittäjä

Valter Filosof, Promoottori / Live Nation Finland

Veera Hjerppe, marketing manager, Universal Music Finland

Veera Tarvonen, production coordinator

Viivi Ojalehto, DJ / tapahtumatuottaja / DJ VW Productions

Viljami Kurki , muusikko / roudari

Ville Riippa, muusikko & yrittäjä

Virpi Immonen, manageri, Fullsteam Management Oy