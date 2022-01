Ispoisten uimaranta on helpon saavutettavuutensa ansiosta erittäin suosittu. Kauppatorilta matkaa on noin viisi kilometriä, ja joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyaineistosta vuodelta 2021 löytyvät arviot kävijöistä vuonna 2019: kesäkuussa 7 900 ja heinäkuussa 12 100 kävijää. Rannan merkitys on korostunut entisestään pandemia-aikana, kun ei ole mahdollisuutta matkustella. Ja toisaalta on paljon perheitä, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia matkustella muulloinkaan. Lisäksi kaupungissa on paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat kesällä töissä. Heille Ispoisten ranta on ensiarvoisen tärkeä henkireikä kesäkaudella.

Ranta-alueelle ja laiturille pääsy on ilmainen ja tukee näin sosiaalista tasa-arvoa. Kaupunki on varmistanut rannan viihtyvyyden ja palvelut tekemällään sopimuksella Turun Avantouimarit ry:n kanssa.

Ranta-alue on erittäin pieni, leveydeltään noin 150 metriä, eikä se ole ympäröivän luonnon takia laajennettavissa.

Alueen reunassa on noin 27 metriä pitkä laituri (noin 2,5 metriä leveä, kapeimmasta kohdasta n. 1,5 m), jonka päässä on viidet uimaportaat. Syvyys laiturin päässä on riittävä esimerkiksi hyppäämiseen ja sukelteluun, jotka ovat lapsille ja nuorille tavanomaisia rantaleikkejä.

Kaupunki on kyllä tiedostanut laiturin suuren käyttöasteen ja onkin vastineessaan Turun Avantouimarit ry:lle (12.4.2021) lausunut: ”Yleisen laiturin suuri käyttöaste on tiedostettu ja asiaa seurataan sekä pyritään löytämään ratkaisuja…”.

Vesipuistoon kuljettaisiin jo ennestään ahtaan ja pitkän laiturin kautta. Lisäksi laiturille kuljetaan saunarakennuksen ja rantaviivan välistä kapeaa kaistaa, joka on kesäpäivinä täynnä auringonottajia, leikkiviä lapsia ynnä muita rannalla kävijöitä. Yrittäjän arvion mukaan (TS 20.1.) kävijöitä voisi olla jopa 10 000 – 20 000 henkilöä kesäkaudella.

Kaupunki kunnosti rannan parkkialueen kesällä 2021 ja paikkoja on nyt noin 90, myös kaksi invapaikkaa. Mutta parkkipaikkojen riittämättömyys on tuttu ilmiö jo aiemmilta kesiltä ja aiheuttaa väärinpysäköintiä ja häiriötä lähiasukkaille.

Ratkaisuksi kaupunki esittää Akumentinpuistoa siten, että tarvittavat lisäparkkipaikat sijoitettaisiin sinne. Kaupungin hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan kuitenkin ”parkkipaikka palvelee luonnonsuojelualueen kävijöitä, päiväkodin saatto- ja henkilökuntapaikoitusta sekä liikuntapalveluita”.

Myös sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen hankkeen toteutuessa on merkittävä haitta. Kyseisen huvipuistoyrittäjän sivustolta löytyy muun maussa seuraava tieto Oulussa toimivan vastaavan vesihuvipuiston osalta: maksu on 13 euroa henkilöltä ja perhelippu 44 euroa – sillä saa olla yhden tunnin paikalla. Alle 10-vuotiaat ja uimataidottomat voivat mennä vain aikuisten seurassa, se merkitsee yhteensä 26 euroa tuntia kohden.

Tämä tuo paineita monille perheille, joilla ei ole kesällä muutenkaan mahdollisuuksia matkustella kotimaisiin vesipuistoihin tai muihin maksullisiin kohteisiin.

Perheet varallisuudesta riippumatta ovat tähän saakka voineet viettää tasa-arvoisina lomapäiviään Ispoisten rannassa.

Uimarannan veden laatu on vaihdellut voimakkaasti ja ranta on ollut useita kertoja uimakelvoton veden laadun takia. Veden laadun heikkenemiselle ei ole läheskään aina saatu selvitettyä syytä. Salmi on kapeutensa vuoksi haavoittuva uimarannan kohdalla. Huolta herättääkin, miten vesipuiston ponttonien ja pohjaan tapahtuvan ankkuroinnin vaikutukset mahdollisesti heikentävät veden laatua. Tämä asia on tutkittava ja selvitettävä ennen päätöstä.

Emme vastusta yrittäjyyttä, mutta kaupungin tulee yrittäjäystävällisyyden lisäksi huomioida ympäristöystävällisyys ja sosiaalinen tasa-arvo. Ispoisten uimarannan vesipuistohanke ei ole syntynyt uimarannan käyttäjien tarpeista tai toiveista, vaan se on syntynyt jossain muualla.

Turussa on jo yksi vesihuvipuisto, JukuPark Impivaarassa. Sen sijaan kaupungin alueella ei ole toista uimarantaa, jonne pääsee helposti ilman omaa autoa ja jonka palvelut kesäajalla ovat virkistyskävijöiden kannalta kattavat.

Ranta tulee säilyttää juuri nykymuodossaan lapsille luovuutta ja mielikuvitusta kehittävänä paikkana, vastapainona some- ja mediahälylle ja kaupallisuudelle. Ispoisten uimaranta lähimetsineen tukee lapsiperheiden arkea jatkossakin olemalla ilmainen, tasa-arvoinen, luontoarvoja kunnioittava ja perhekeskeistä aikaa tukeva alue.

Turun Sanomissa 15.1. kerrotaan, että Ruissalon rannat todettiin mahdottomiksi, Ekvalla matalaksi, Akumentinpuiston rantaviiva ei käynyt päinsä.

Se, että Turun muut vaihtoehtoiset sijaintipaikat eivät ole soveltuvia, ei tee Ispoisten uimarantaa yhtään sen paremmin soveltuvaksi kuin se oli edelliselläkään käsittelykierroksella, jolloin se palautui uudelleen arvioitavaksi.

Pirjo Varanka

puheenjohtaja, Meripuistoseura ry

Matti Stenström

puheenjohtaja, Ispoisten omakotiyhdistys ry

Martti Kuitunen

hallituksen puheenjohtaja, Pilssi Oy (Ratsukonkadun varren as. oy:t)