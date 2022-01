Aluevaalit on nyt käyty. Täytyy sanoa, että ihan suuria odotuksia minulle ei ole, koska suuri osa näistä valituista on ollut jo kauan päättämässä meidän terveydenhuoltomme asioista kunnallisella ja valtakunnallisellakin tasolla. Heillä siis on ollut jo pitkään mahdollisuus tehdä asioille jotain.

Hoitopolun toiminta olisi tässä se yksi ratkaisu. Ainakaan Varsinais-Suomessa se ei tahdo toimia. Heitämme rahaa hukkaan antamalla ihmisille jotain sellaista, mikä ei vaan toimi, mutta päättäjät voivat sanoa tehneensä jotain.

Olen kysynyt, että otettaisiinko päätöksiin paremmin mukaan muun muassa potilasyhdistysten kokemustoimijat. Vastauksena sain valtakunnallisista asioista päättävältä poliitikolta, että "kyllä kokemusasiantuntijoita käytetään jo". Jatkokysymystä minulle ei sitten enää suotukaan, että käytetäänkö sitä tietoa oikeasti. Taas kuitenkin päästiin sanomaan, että kuunneltu on, mutta eri asia on, onko oikeasti kuultu.

Lopputulos on sama kuin jos menisit vaatekauppaan, ja myyjä saapuu ovelle vastaan ja sanoo tietävänsä, minkälaisen, minkä kokoisen ja värisen vaatteen asiakas tarvitsee, ja sen asiakas myös pakolla joutuu ottamaan. Eihän tämä toimi vaatekaupassa tai missään muussakaan kaupassa, joten miten se voisi toimia terveydenhuollossa?

Me emme tarvitse kaikille suunniteltua palvelua, joka ei oikeasti sovi kovin hyvin kenellekään.

Päätelmä terveydenhuollon ja rahankäytön lopputuloksesta on kuitenkin se, että polulla olevan ihmisen mielipidettä ei ole jaksettu kuunnella, vaikka suurimmat säästöt löytyvät sieltä.

Tiedän omalta kohdaltani, että terveydenhuollossa on satoja todella hyviä lääkäreitä, ja ennen kaikkea hoitajia, jotka yleensä ovat ne, jotka päiväni on pelastaneet. Hoitopolun toimimattomuus ei siis johdu heistä, vaan palvelusuunnittelun vajavaisuudesta.

Pienin ongelma täällä ei ole myöskään asiakas- ja potilastietojärjestelmät, joiden varaan hoitopolku on suunniteltu, ja joita Varsinais-Suomessa on 41.

Vähän kuin pidettäisiin YK:n yleiskokous ilman tulkkeja, joten ei ihmekään, että mikään tieto ei kulje toimipisteestä tai lääkäriltä toiselle. Sitten tämän seurauksena tiedon siirtyminen jätetään vielä asiakkaan omalle kontolle.

Toivotan kaikille aloittaville aluevaltuutetuille onnea ja toivon, että teillä riittää ideoita ja yhteistyökykyä. Mutta ennen kaikkea toivon, että kutsutte palvelusuunnitteluun mukaan potilasyhdistysten kokemustoimijoita, niitä, jotka tietävät, mihin ei kannata rahaa laittaa.

Ei kannata ostaa sairaudesta kuntoutuvalle kylpyläkuntoutusta, jos hän itse toivoisi vain kuntosaliohjausta, uimahallilippuja, niitä keinoja, joilla hän voi itse auttaa itseään arjessa.

Auttakaa meitä auttamaan teitä ja samalla itseämme.

Ilkka Pilpola

Suomen Sydänliiton kokemustoimija ja vertaistukihenkilö