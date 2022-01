Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi eurooppalaisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevaksi sääntelyksi viime vuoden lopussa. Suomen saavutettavuuden, liikenteen vähähiilistämisen ja logististen kuljetusketjujen toimivuuden kannalta ehdotus on Suomelle hyvin merkityksellinen.

Lainsäädäntöehdotuksella nivotaan EU:n jäsenmaat liikenneinfran avulla yhteen. Viimeistään koronapandemia osoitti Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenvaltiolle, että eurooppalainen liikenneverkko on tärkeä myös Suomen saavutettavuudelle.

Toimiva ja yhtenäinen liikenneverkko edistää osaltaan sisämarkkinoiden toimivuutta sekä tavaroiden ja ihmisten liikkumista unionin alueella.

Suomen intressissä on olla osa eurooppalaisia liikenneverkkoja, joille on yhteisesti EU-tasolla määritelty vaatimukset ja laajuus. Suomen onkin tavoiteltava olemassa olevien velvoitteiden täyttämistä TEN-T-ydinverkolla vuoteen 2030 mennessä.

Suomen on myös tarkoituksenmukaista hyödyntää EU-rahoitusta sellaisissa kansallisissa liikennehankkeissa, joissa se on mahdollista. EU-rahoituksen hyödyntämisen osalta on tärkeää, että olemme ajoissa liikkeellä.

Euroopassa on useita onnistuneita esimerkkejä siitä, miten EU-rahaa on hyödynnetty onnistuneesti. Tanskan ja Ruotsin yhdistävä silta on hieno esimerkki siitä, kuinka Euroopan valtioita on nivottu yhteen ja sisämarkkinoiden toimintaa helpotettu infran avulla.

Junayhteyden nopeuttaminen viidestä tunnista alle kolmeen tuntiin Madridin ja Barcelonan välillä toteutettiin myös TEN-T-rahoituksen avulla.

Turun kauppakamarin näkemyksen mukaan Turun tunnin junan aikataulu on sellainen, että hanke on mahdollista saada valmiiksi tavoitevuoteen 2030 mennessä.

Turun tunnin juna on saanut EU-rahoitusta suunnitteluvaiheeseen sekä Turun ratapiha-alueen kehittämiseen. Suunnitelmien valmistuttua voidaan seuraavassa vaiheessa hakea rahoitusta varsinaiselle rakennushankkeelle.

Juna siis kulkee hyvin ja aikataulussa eteenpäin. Pidetään se liikkeellä.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja, Turun kauppakamari

Päivi Wood

johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija

Keskuskauppakamari