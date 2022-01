Posti on pitkään ollut murroksessa, josta se syyttää ennen muuta digitalisaatiota, jonka seurauksena valtaosa viestinnästä on siirtynyt kilpailijoille ja verkkoon. Siksi tuntuukin kuluttajan kannalta kohtuuttomalta, että samanaikaisesti Posti voi heikentää tarjoamansa palvelun laatua.

Uutena selityksenä vedotaan työvoimapulaan. Työvoimapula tuntuu kuitenkin tekosyyltä, kun tutustuu postin henkilöstön määrän kehittymiseen viime vuosina. Määrä on ollut tasaisessa laskussa.

Erityisen ikävä tilanne on aikakauslehtien jakelussa. Valtaosa kansalaisista haluaa edelleen lehtensä painettuna versiona, kaikkia lehtiä ei edes saa digitaalisena. Lehdet jaetaan useita päiviä myöhässä. Moni tilaaja jättää lehtensä epävarmasta jakelusta johtuen tilaamatta. Toki osan lehdistä jakaa jokin Postin kilpailija.

Heikentyneestä jakelusta aiheutuu myös taloudellisia tappioita lehtitaloille. Vaikka sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuulu postilain piiriin, olisi toivottavaa, että Posti ryhdistäytyisi niiden jakelussa. Muuten kilpailu ennen pitkää hoitaa sen, että Postin ei niitä enää tarvitse jakaa.

Moni tilaaja jättää lehtensä epävarmasta jakelusta johtuen tilaamatta. Toki osan lehdistä jakaa jokin Postin kilpailija.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Postilaki uudistui vuonna 2017 alkaen ja se toi muutoksia yleispalvelun jakeluvelvoitteisiin ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksiin.

Yleispalvelun jakelun pitäisi lain mukaan tapahtua viidesti viikossa (taajama-alueilla sallitaan vähintään kolmipäiväinen jakelu, jos siellä on tarjolla sanomalehtien varhaisjakeluverkko) ja postimerkeillä varustetuista kirjeistä ja korteista pitäisi vähintään 50 prosentin olla perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä.

On todennäköistä, että Posti ei tähän kuitenkaan pysty. Erityisen ikäviä ovat tilanteet, joissa viranomaisen kirje saapuu niin myöhään, että viestissä oleva määräaika on mennyt umpeen ennen kuin kirje on saapunut vastaanottajalle.

Pentti Jäntti