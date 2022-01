Maailmalla Suomi tunnetaan osaavista opettajista. Mutta miten on jatkossa?

OAJ:n syksyllä tekemän selvityksen mukaan peräti kuusi kymmenestä opettajasta on viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa. Luku on hälyttävä, ja siihen pitää suhtautua vakavasti ennen kuin tilanne räjähtää käsiin.

Opettajapula on tosiasia myös meidän alueellamme, ja pulaa pätevistä opettajista on paitsi varhaiskasvatuksessa myös muilla koulutusasteilla. Opettajankoulutuksen saaneita sijaisia on usein mahdotonta saada.

Koko yhteiskunnan tulevaisuus nojaa tämän päivän laadukkaaseen opetukseen. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, kuka lapsia, nuoria ja aikuisia opettaa.

OAJ:n selvityksen mukaan yleisimmät syyt alanvaihdon pohtimiselle ovat kuormitus, työmäärä ja palkkataso. Ongelmat ovat todellisia.

Näemme palkkatilastoista, että opettajat ja muut julkisen sektorin työntekijät ovat jääneet ansiokehityksessä jälkeen yksityisestä sektorista. Syynä on se, että julkisella sektorilla työnantajat eivät käytä ylimääräistä palkkarahaa eli “liukumaa” kuten yksityisen sektorin työnantajat.

Mikään ei estä kuntia toimimasta samoin. Valitettavasti näyttää siltä, että kunnat osoittavat arvostustaan opettajia kohtaan enemmän juhlapuheissa kuin palkassa. Tulevalla neuvottelukierroksella palkkaeron kirimistä ei voida jättää kuntien hyväntahtoisuuden varaan.

Tarvitaan OAJ:n ehdottama useampivuotinen palkkaohjelma, jotta koko yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä tekevät ja korkeasti koulutetut opettajat eivät karkaa muille aloille.

Työnantaja tuntuu luottavan opettajien velvollisuudentuntoon ja siihen, että me teemme työmme laadukkaasti, vaikka palkkakehitys laahaa ja työn tekemiselle ei suunnata riittäviä resursseja.

Sosiaalinen ja taloudellinen hinta yksittäisille oppijoille ja koko yhteiskunnalle on liian suuri, jos opettajat uupuvat ja vaihtavat alaa. Siksi, hyvät työnantajat ja päättäjät, on ratkaisujen aika.

Opettajat pitävät huolta kaikenikäisistä oppijoista ja luovat tulevaisuuksia koko yhteiskunnalle. Pidetäänhän huolta heistä?

Merja Alitalo

puheenjohtaja

Maijumarjut Polviander

alueasiantuntija

OAJ Varsinais-Suomi