Kirjoitukseni äänityksen huonosta tasosta suomalaisissa ohjelmissa (TS Mielipiteet 18.1.) on saanut ilahduttavan monta kommenttia. On ilmennyt, että ei puhuta turhasta.

Katsoin juuri erään brittiläisen sarjan osan ja kiinnitin huomiota esille nousseisiin seikkoihin. Brittisarjan äänitys oli huippua. Jokainen sana kuuluu kunnolla kuulijan korviin.

Eräs kirjoittaja ilmaisi, että parhaiten äänen saa kuuluviin, kun television kaiuttimet osoittavat suoraan kuulijaan. Näin varmasti on, mutta nykyään saa hakea tv-vastaanotinta, jonka kaiuttimet on suunnattu eteenpäin. Taisi joskus kymmeniä vuosia sitten olla saatavissa sellaisia laitteita. Televisioiden katsojalle näkyvä osa on kokonaan ruutua.

Televisioiden myyjät esittelevät mielellään ns. sound bareja, joilla saa äänen laadun paremmaksi. Ohjelmien ääniongelmat siis tiedetään ja niitä yritetään korjata uusin laittein. Kyllä laitteiden oman äänen täytyy riittää kuuntelunautintoon.

Ehkä elokuvien tekijät oppivat hiljalleen tekemään hyvän kuvanlaadun lisäksi myös hyvä-äänisiä sarjoja ja elokuvia. Ei kannata valita näyttelijöiksi partaansa mumisevia tai muuten ääntään säästäviä näyttelijöitä.Sellaisten kanssa äänimiehet ovat liian kovilla.

Matti Miinala