Aluekoordinaattori Olli Nordberg kysyi (TS 20.1.), onko esteettömyys huomioitu Uudenkaupungin junaliikenteen suunnitelmissa.

Vastaus on kyllä. Junaliikennettä suunnittelevan tahon lähtökohtana on vanhan junakaluston uudistava peruskorjaus, jossa junan palvelukonsepti tuodaan nykyaikaan. Palvelukonseptiin sisältyy myös esteettömyys.

Vanhan korkealattiaisen junakaluston esteettömyydelle on olemassa useita ratkaisuja, joita on maailmalla käytössä. Tiheärytmisessä lähiliikenteessä kaikki ratkaisut eivät tule kysymykseen, koska juna ei voi seistä asemalla useita minuutteja. Tämä on kaluston uusimisessa yksi lähtökohta.

Junien peruskorjauksen suunnittelu on tällä hetkellä vasta alussa, joten vielä emme tiedä, minkälaisen ratkaisun valitsemme. Tarvitsemme vielä tietoa sekä junien rakenteesta että ratkaisujen ennakoitavista kustannuksista.

Laitureiden osalta tilanne on siten hyvä, että kaikki laiturit tullaan rakentamaan uusina laitureina, ja niistä tulee Suomessa valitun laiturikorkeuden mukaisia 55 cm korkeita laitureita.

Antero Alku

Alkutieto Oy

perustettavan junayhtiön asiantuntijakonsultti