Anoppini (94-vuotias) asuu kotona, on muistisairas, pitkään masennusta sairastanut ja sydämen vajaatoiminnasta kärsivä ihminen. Hänen hoitonsa on kotisairaanhoidon vastuulla ja hänellä on myös mahdollisuus hälyttää apua yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kotihoito on maksimissaan eli hänen luonaan käydään.

Tilanne on mennyt ihan mahdottomaksi, hän makaa sängyssä ja valittaa, soittaa kotihoitoon, kotihoidossa on kuulemma käsketty hälyttämään tälle yksityiselle. Käyntejä on jo toista sataa kuukaudessa, ambulanssi käy noin kerran viikossa, ruoka tuodaan, siivous ja pyykit hoidetaan ja omaiset hoitavat muut kauppa-asiat ja käyvät pari kertaa viikossa jne.

Eläke ei enää riitä tähän kaikkeen.

Kotisairaanhoidosta sanottiin, että pärjää kotona, pitää kuulemma tulla kakat ja pissat housuun ennen kun on ”kypsä” hoitopaikkajonon jatkoksi.

Odotetaanko, että syttyy tulipalo tai eksyy lumihankeen? Muistisairaan paikka ei ole kotona.

Jatkuva huoli