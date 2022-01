Ei ole suomalaisille helppoa tarjota tv-ohjelmia. Uudet elokuvat ja sarjat ovat huonoja, uusintoja vanhoista ohjelmista toivotaan. Toisaalta vanhat ja uusitut ohjelmat vasta huonoja ovatkin. Pitäisi esittää uutta ja nykyaikaista tuotantoa enemmän.

Ja jos käy niin, että ohjelma tai elokuva muuten on hyvä, niin vähintään ääni on niin huono, ettei siitä saa selvää. Jos musiikki ei soi liian kovin elokuvan taustalla, niin ainakaan puheesta ei saa selvää. Ja jos muuten ohjelmassa kaikki muu on kunnossa, niin ainakin tekstitys on pielessä.

Ei ole helppoa tv-ohjelmien tekeminen suomalaisille.

Ei ole helppoa tv-ohjelmien tekeminen suomalaisille, ainakaan jos mielipidesivuja lehdistä lukee.

TurbotOn