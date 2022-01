Turun Sanomat uutisoi junakaupoista (13.1. ja 14.1.), minkä mukaan konsultti Antero Alkun edustama ostajataho on ostamassa VR:ltä 11 sen käytöstä poistamaa ja romuttamista odottavaa Sm2-junaa. Junilla on tarkoitus aloittaa lähijunaliikenne Turun seudulla.

On hienoa, että paikallista raideliikennettä elvytetään maakunnassamme. Pelkäämme kuitenkin, että kaavaillussa lähijunaliikenteessä jää huomiotta junamatkustajien moninaisuus. Junalla matkustamista ei voi tarjota vain terveille ja vammattomille henkilöille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt kaupan kohteena oleva junamalli on VR:n vanhinta kalustoa 1970-luvulta ja se on esteellistä. Vaunut ovat korkeita, sillä kori on asennettu valmiin alustan päälle, ja vaunussa on useita askelmia ylös lattiatasolle.

Näihin juniin ei pääse lainkaan pyörätuolilla, rollaattorilla tai lastenvaunuilla. Vaunut ovat hankalia myös monille käveleville kuten iäkkäille henkilöille.

Esteettömänä junakalustona pidetään vaunua tai junayksikköä, jossa on pyörätuolipaikoilla varustettu vaunu. Sm2-junia tuskin saadaan pienillä muutostöillä esteettömiksi.

VR:llä on näitä vaunuja käytössä vielä 36 kappaletta ainakin vuoteen 2025 saakka. Raideliikenteen investoinnit ovat siis pitkäaikaisia ja muutokset ovat hitaita. Siksi kalustoinvestointien pitää olla harkittuja ja kaukonäköisiä.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan yhteiskunnan on varmistettava, että yleisölle avoimia palveluja tarjoavat ottavat huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden.

Ensimmäiset esteettömät siniset junavaunut saatiin Suomessa liikenteeseen vasta 1990-luvun alussa. Nyt 30 vuotta myöhemmin on Trafin mukaan VR:n kaukoliikenteen junavuoroista tällä hetkellä esteettömiä 89 prosenttia ja lähijunaliikenteen vuoroista edelleen vain 72 prosenttia. HSL:n lähijunaliikenteen vuoroista on kuitenkin esteettömiä jo 100 prosenttia.

Junakaluston ja vuorotarjonnan lisäksi asemien ja liikennepaikkojen infrastruktuuri vaikuttaa esteettömään matkustamiseen. Nykyisin ainoastaan 67 prosentissa henkilöliikenteen asemista laiturit ovat korotettuja ja esteettömiä.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella.

Julkisen liikenteen tulee palvella kaikkia. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan yhteiskunnan on varmistettava, että yleisölle avoimia palveluja tarjoavat ottavat huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lähijunaliikennöinti ei liene mahdollista ilman ostettavaa liikennettä, pelkät lipputulot tuskin riittävät. Joten paitsi operaattorilla, myös liikenteen ostajalla on velvollisuus varmistaa, että hankittu palvelu on yhdenvertaista ja saavutettavaa kaikille matkustajille.

Onko tämä huomioitu suunnitelmissa?

Olli Nordberg

aluekoordinaattori

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry