Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa (17.1.) kirjoittaja ilmaisi aiheellisen huolensa ikäihmisille suunnatun digivalmennuksen tarpeesta.

Pitää paikkansa, että digituen ja -valmennuksen tarve on vain kasvanut viime vuosien aikana. Digitaalisista palveluista on tullut kiinteä osa arkielämää, ja monet yhteiskunnan perustoiminnot vaativat nykyisin ainakin alkeistason tietoteknistä osaamista.

Tällaisessa yhteiskunnallisessa murroksessa olisi erityisen tärkeää huolehtia digituen helposta saatavuudesta erityisesti sitä eniten tarvitseville.

Turun kaupunginkirjasto on jo useamman vuoden ajan tarjonnut ilmaista digitukea kaikille sitä tarvitseville. Kirjaston digituki päivystää pääkirjaston aulassa kerran viikossa.

Ajatuksena on, että arkisiin digipulmiin tarjotaan apua matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta. Opastajina toimivat kirjaston omat työntekijät, ja pyrkimyksenä on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja kaikenlaisiin digikysymyksiin.

Nykyisten koronarajoitusten aikana digituki on valitettavasti jouduttu laittamaan tauolle, mutta tilalle on lähiaikoina tulossa etädigituki, johon apua tarvitsevat voivat soittaa. Lisätietoa etädigituesta on tulossa osoitteeseen www.turku.fi/kirjasto.

Kaupunginkirjaston lisäksi Turun alueella on myös muita toimijoita, jotka tarjoavat ilmaista digitukea. Digitukea tarjoavia tahoja on listattu esimerkiksi Turun kaupungin verkkosivuille (https://www.turku.fi/palvelut/digituki).

Erilaista digitukea on siis saatavilla etenkin isoissa kaupungeissa, mutta haasteena tuntuu edelleen olevan, miten apua tarvitsevat löytäisivät näiden palvelujen äärelle.

Maija Tapio

kirjastonhoitaja ja Turun seudun digituen verkoston puheenjohtaja