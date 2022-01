On henkilöitä, jotka vielä kyseenalaistavat koronarokotusten tarpeellisuuden. Tässä pandemian vaiheessa heidän uskonsa vahvistuu sillä perusteella, etteivät he ole saaneet itse tartuntaa eivätkä he pysty käsittämään sitä tosiasiaa, että heidän sairastumattomuutensa on osin niiden ansiota, jotka ovat vastuullisuuttaan ja ymmärtämisensä kautta osanneet erottaa informaation disinformaatiosta sekä hoitaneet rokotuksensa ja näin jarruttaneet viruksen leviämistä näinkin pitkään, että valtavirusmuunnokseksi on onneksemme kehittynyt muunnos, joka ei ole enää tappavuudeltaan aiempien varianttien veroinen.

Tämä omikron-variantti leviää nyt hallitsemattomasti, mutta tilanne olisi kuolemantapausten ja vakavien tautimuotojen vuoksi valtavasti pahempi, jos aiempien varianttien leviämistä ei olisi saatu jarrutettua rokotuksilla ja sulkutoimilla näin pitkään.

Tässä on hyvä verrata tilastoja. Suomessa tähän mennessä menehtyneitä on noin 1 700, Ruotsissa noin 15 500. Asukkaita Suomessa noin 5,5 miljoonaa ja Ruotsissa noin 10,3 miljoonaa. Menehtyneiden määrä asukaslukuun suhteutettuna on Ruotsissa noin viisinkertainen. Johtuen Ruotsin hitaasta reagoimisesta virukseen ja alimitoitetuista sulkutoimista rokotuskattavuuden ollessa vielä alhainen, mikä mahdollisti aiempien, tappavampien virusvarianttien leviämisen väestöön.

Kirjoitan tämän infektoituneena. Olen onnellinen, että olen ottanut kaksi rokotetta ennen sairastumistani. Oireeni alkoivat kolme päivää sitten ja loppuivat saman vuorokauden aikana. Oireina väsymys ja päivän kestävä päänsärky.

Tein päivittäin kotitestin, joka antoi positiivisen tuloksen vasta kaksi päivää oireiden alkamisesta. Tänä aikana olisin voinut tartuttaa muita. Onnekseni vaimoni oli todennut itsellään infektion päivää aiemmin, joten minun oli helppo ymmärtää kuuluvani mahdollisiin tartuttajiin.

Ohjeiden mukaan minun tulee välttää kontakteja kaksi päivää oireiden häviämisen jälkeen. Tämän jälkeen minun ei pitäisi olla enää tartuttavassa vaiheessa.

Minun kohdallani infektio oli lievimmästä päästä. Kaikki eivät nykyisenkään omikron-varantin aiheuttamasta infektiosta selviä näin helposti, vaan vakavia ja jopa kuolemaan johtavia oireita tulee edelleenkin.

Rokotuttakaa hyvät ihmiset itsenne myös riskiryhmään kuuluvien vuoksi.

Jari Wecksell